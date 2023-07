Gregorio Moppi nelle librerie con “Scritti di Piero”

Disponibile nelle librerie “Scritti di Piero. Memorie, discorsi e interventi pubblici di Piero Farulli”, un volume a cura di Gregorio Moppi

Musicista di lungo corso ed enorme prestigio, Piero Farulli è stato anche un grande didatta e un formidabile organizzatore culturale al quale si deve, tra l’altro, la fondazione della Scuola di Musica di Fiesole e dell’Orchestra Giovanile Italiana, che per decenni hanno attratto e continuano ad attrarre migliaia di musicisti e appassionati. Nel corso della sua esistenza, spesa in gran parte per l’affermazione di una diversa maniera di intendere la musica al fine di giungere a una “cittadinanza” veramente matura, democratica ed egualitaria, Farulli ha ripetutamente “preso la parola” anche come intellettuale di rilievo nel panorama nazionale, intervenendo con grande energia e passione a sostegno dei suoi numerosi progetti e per avvicinare il più rapidamente possibile le pratiche musicali italiane alle migliori esperienze europee ed internazionali. Una capacità di impegno e testimonianza che, affidata spesso alla veemenza della sua voce, non è molto frequente tra i musicisti e costituisce pertanto un tratto di grande originalità nella sua multiforme attività.

A cura di Gregorio Moppi, il volume Scritti di Piero. Memorie, discorsi e interventi pubblici di Piero Farulli (Squilibri editore), raccoglie per la prima volta molti di questi suoi interventi redatti come fondatore e direttore della Scuola di musica di Fiesole e dell’Orchestra Giovanile Italiana, come operatore impegnato a promuovere la “musica per tutti” o composti anche per alcune prove autobiografiche e nella celebrazione di affetti che hanno attraversato la sua lunga e intensa vita, offrendo così una ampia “panoramica” dei modi sociali, pubblici e politici che hanno improntato le sue diverse imprese. Inequivocabile testimonianze della tempra straordinaria di una persona motivata nel suo agire da grandi passioni, questi scritti riflettono anche i dibattiti e i temi che hanno cadenzato la vita culturale di una nazione, ripercorsa dalla visuale di un musicista che guardava alla musica anche come “pratica sociale” diffusa e investita di un grande valore civile, oltre che come oggetto di una disciplina da perseguire con estremo rigore.

Il volume, curato da Gregorio Moppi, è l’ultimo della collana “Come suona la Toscana” che, promossa dal Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze, è stata inaugurata con una ricostruzione della complessa biografia farulliana a firma di Maurizio Agamennone, direttore scientifico della collana: Storie di Piero. Musica, cultura e società nelle imprese di Piero Farulli.

Giornalista pubblicista e critico musicale, Gregorio Moppi insegna Storia della musica alla Scuola di Fiesole e nei Conservatori di Potenza, Benevento e Firenze.