“Amore liquido” è il nuovo singolo di Spampi J

Online sulle piattaforme digitali “Amore liquido” di Spampi J che esce dalla comfort zone dell’artista (Reggaeton/Urban) presentando sonorità vicine all’Hip House

Fuori ovunque il nuovo brano dell’artista bergamasco che promette di farci ballare ancora e ancora. Questa canzone ha un’essenza che entra sotto la pelle e il suo beat fa pulsare il sangue nelle vene. Amore liquido è il mood della serata, la situazione speciale e l’atto impulsivo. Già dopo il primo ascolto, è automatico rimetterla in loop ancora e ancora.

L’ Amore liquido non è nulla di poetico o astratto, ma qualcosa di molto più terreno e viscerale, che tutti noi possiamo sperimentare. Spampi J racconta una serata eccezionale che si trasforma in un incontro unico. Così l’emotività ed il momento portano al contatto, mutando in suoni, luci e colori.

Amore liquido è stato scritto in collaborazione con Mirko Tremani e prodotto da FJD e Luca Belotti all’interno di 1901.studio ad Alzano Lombardo (BG).

BIOGRAFIA

SPAMPI J, classe 1999.

Al secolo: Jacopo Spampatti. Cresciuto nella provincia Bergamasca, si avvicina sempre più al mondo dei ritmi latini, affascinato dalla coinvolgente atmosfera del Reggaeton e dalla contaminazione Urban/Rap dello stesso, avvenuta a partire dal 2015. Grande fruitore di questi generi musicali, dalle sfumature più “dure” alle più pop, sviluppa una forte attitudine alla composizione di melodie fresche e orecchiabili, caratterizzate dalla tipica modernità del flow della Generazione Z.

Nel 2021 conosce i produttori FJD e Luca Belotti e l’autore Mirko Tremani con i quali collabora presso 1901.studio per dar vita ai propri inediti.

La sua musica è caratterizzata da sonorità contemporanee e attuali che, tuttavia, si svincolano dalle tematiche e dai cliché spesso trattati dal genere: sua la volontà di trasmettere la gioia e la semplicità della giovinezza, fatta di contraddizioni, ma anche di forti valori come l’amicizia, la famiglia e, soprattutto, l’ardente desiderio di realizzare i propri sogni.

Parallelamente alla stesura degli inediti, inizia un percorso di sperimentazione vocale, per scovare nuovi aspetti della propria voce in grado di farlo esprimere in diversi registri e per cimentarsi in brani che scombinino le carte della propria comfort zone.

Artisti di riferimento e d’ispirazione nella sfera italiana sono Fred De Palma, Irama, Boro Boro, Astol. Tra i suoi artisti preferiti nel mondo latino Anitta, Sech, J Quiles, oltre ai monumentali Maluma ed Ozuna.