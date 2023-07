Stasera su Rai 3 gli episodi 7 e 8 de “L’amica geniale 2”: la trama

In prima serata su Rai 3 la seconda stagione della fiction “L’amica geniale”: la trama degli episodi 7 e 8 intitolati “I fantasmi” e “La fata blu”

Sabato 29 luglio 2023 alle 21:20 Rai 3 ripropone due episodi della seconda stagione della seguitissima serie tv “L’amica geniale”. Nel primo episodio in onda stasera, il settimo della stagione 2 dal titolo “I fantasmi”, gli anni a Pisa, attraversati da impulsi rivoluzionari e rivolte studentesche, hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Dopo la fine della sua relazione con Franco Mari, la giovane torna al rione per le vacanze di Pasqua e lì rivede Lila, avvilita e sfiduciata, dedita nel suo ruolo di madre, convinta che l’educazione sia l’unico modo per salvare il futuro. Terrorizzata da Stefano, la ragazza affida i suoi diari all’amica d’infanzia. E, tornata a Pisa, Elena li legge.

Nel secondo episodio intitolato “La fata blu”, rientrata a Pisa, per Elena è il momento di lavorare alla tesi, ma travolta dai ricordi dell’adolescenza nel rione si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Nel frattempo, la giovane donna accetta la corte di Pietro Airota, figlio di un professore, a cui affida il suo manoscritto. Tornata a Napoli per festeggiare il suo traguardo, Elena scopre che Lila lavora in una fabbrica di Salumi.