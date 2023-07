Previsioni meteo 29 luglio 2023: cieli sereni e caldo nella norma

Le previsioni meteo di oggi, sabato 29 luglio 2023: tempo stabile su tutte le regioni e temperature in linea con le medie stagionali

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia in questo ultimo fine settimana di un luglio caldissimo. Fortunatamente l’anticiclone nordafricano resta ai margini dello scenario meteo della nostra Penisola e dunque nella giornata di oggi avremo cieli sereni o con innocue velature e temperature in linea con la media stagionale. Anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Principali modelli che nei primi giorni del mese di agosto mostrano due figure bariche ben distinte: un robusto anticiclone delle Azzorre centrato nella sua sede naturale e un vasto vortice depressionario tra Isole Britanniche e Scandinavia. L’interazione di queste due potrebbe far iniziare il mese di agosto con un affondo instabile sul Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo che potrebbe dunque interessare l’Italia, in particolare il Centro-Nord, ma soprattutto clima relativamente fresco con temperature anche sotto media.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 29 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria. Al pomeriggio acquaqzzoni o temporali in sviluppo sulle Alpi con locali sconfinamenti verso le pianure sul Piemonte, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata fenomeni in sconfinamento verso la Pianura Padana, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Acquazzoni e temporali sparsi attesi nella notte tra Lombardia e Triveneto. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli soleggiati, salvo della nuvolosità in sviluppo sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza dicieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulle coste della Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .