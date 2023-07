Manor Renewable Energy amplia la sua flotta OPUS

Manor Renewable Energy (MRE), una società di OEG Offshore, si è impegnata ad ampliare la propria flotta europea di navi OPUS

Manor Renewable Energy (MRE), una società di OEG Offshore, si è impegnata ad ampliare la propria flotta europea di navi OPUS con la messa in servizio di una nave per il trasferimento dell’equipaggio di classe Brevity di Chartwell. La nave per il trasferimento dell’equipaggio di classe Brevity (CTV) è stata progettata da Chartwell Marine, architetto navale britannico e pioniere di fiducia nella progettazione di navi di nuova generazione, e sarà costruita da Manor Marine presso il suo stabilimento navale dedicato di Portland, nel Dorset. Il Brevity risponde all’esigenza del mercato del supporto all’eolico offshore di un CTV ad alta potenza in grado di operare in modo economico e a basse emissioni. Vanta una maggiore manovrabilità e stabilità stabilità grazie all’ottimizzazione della forma dello scafo e può ospitare fino a 32 persone.

Le configurazioni multiple dell’equipaggio consentono la flessibilità nella pianificazione degli spazi e migliorano il comfort necessario per le lunghe permanenze in mare aperto. Il CTV sarà costruito secondo la classificazione Bureau Veritas, con una lunghezza di 27,8 metri e un baglio di 9,4 metri, e sarà fabbricato in alluminio, rendendolo leggero e adattabile alle esigenze dell’industria eolica offshore.