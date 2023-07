Fuori “Walls Have Told Me”, il DEBUT EP di Kuni

Esce in radio e in streaming per Factory Flaws Walls Have Told Me – il DEBUT EP di Kuni, progetto dell’artista romana Eleonora Danese

Esce per Factory Flaws Walls Have Told Me – il DEBUT EP di Kuni, progetto dell’artista romana Eleonora Danese che dopo l’uscita di tre singoli mostra le sue sfumature in cinque brani che racchiudono l’inizio del suo percorso artistico.

Un EP dolce con un animo rock mitigato da una voce delicata che vuole raccontare la personale storia dell’artista, le sue esperienze e le emozioni vissute negli anni; tutto ciò su cui spesso si è trovata a riflettere tra i muri della sua stanza.

Parlando di Walls Have Told Me, Kuni ha dichiarato: “Per me è un inizio, come l’introduzione di un libro o lo zaino che si prepara prima di un viaggio. Non so cosa succederà dopo, ma sono felice di essere qui, oggi, con queste canzoni da condividere e da usare come strumenti per affrontare il prossimo capitolo.”

La tracklist:

Nothing Sleep Baby A Feeling Piece Of Land Home To Me

Si parte con Nothing, una sorta di mantra che introduce l’ascoltatore al progetto e con il quale l’artista vuole ricordare a se stessa che ci sono cose che non è costretta a fare. C’è poi Sleep Baby, il primo singolo rilasciato da Kuni: una ninna nanna nostalgica dalle sonorità indie-pop dreamy piena di voci incontaminate e melodie eleganti e senza tempo. Segue A Feeling, pezzo che esalta le influenze musicali dalle sfumature punk-rock di Kuni, addolcite dalla sua voce raffinata e fresca che si muove su un riff di chitarra difficile da dimenticare. Si continua con Piece Of Land – focus track dell’EP – un promemoria affettuoso del fatto che, da qualche parte, c’è sempre qualcuno che lavora duramente per farci sentire nel posto giusto, anche se fosse al di fuori della nostra zona di comfort. Forse siamo proprio noi stessi. Walls Have Told Me si chiude con Home To Me, canzone che parla dei sentimenti di solitudine e frustrazione che derivano dalla difficoltà di mantenere vivi rapporti che, per quanto ci si sforzi, sono spesso destinati a chiudersi.