Amanda Vitale in radio con la canzone “Fragilità”

Amanda Vitale, l’emergente cantautrice siciliana che trasmette forza attraverso la sua musica, in radio e in digitale con “Fragilità”

Amanda Vitale è una giovanissima cantautrice siciliana che sta rapidamente emergendo nella scena musicale italiana. Scoperta dal famoso Red Ronnie (giornalista, critico musicale, conduttore televisivo e radiofonico), la ragazza ha dimostrato fin da subito di possedere una personalità consapevole e matura, un aspetto che si riflette nella sua musica. Recentemente, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Fragilità”, un brano che affronta il concetto di fragilità in modo inaspettato e ispiratore.

Nel suo brano, Amanda sfida la comune percezione della fragilità come debolezza. Invece, sostiene che dobbiamo trarre forza dalle nostre debolezze e che esse possono diventare punti di forza. Il brano recita: “Ci vuole coraggio per essere felici con poco o niente“, un’invocazione a cercare la felicità nelle piccole cose anziché nelle grandiosità materiali. Questo messaggio profondo e intimo risuona nel cuore di molte persone, che si trovano spesso a cercare la felicità nei luoghi sbagliati.

Pochi mesi fa, il talent scout Salvatore Battaglia, convinto delle doti artistiche di Amanda Vitale, l’ ha proposta alla Label Music Universe a.c.m., che ha immediatamente deciso di puntare su di lei. Questo significativo riconoscimento è un ulteriore segno della sua promettente carriera nel mondo della musica. Amanda ha dimostrato di possedere un talento eccezionale non solo come cantante ma anche come autrice, avendo composto il brano “Fragilità” insieme all’intervento di Riccardo Brizi (rinomato produttore dell’ attuale scena musicale italiana ).

L’ascesa di Amanda Vitale non conosce confini geografici. Il suo singolo sarà disponibile su oltre 100 digital store, raggiungendo così una copertura di 240 Paesi in tutto il mondo: questo è possibile grazie alla distribuzione affidata a Believe International.

Il fatto che la sua musica sia accessibile a un pubblico così vasto è una testimonianza del suo talento e del suo potenziale di successo globale.

Quest’estate, Amanda intraprenderà un tour nelle migliori piazze, portando la sua affascinante musica ad un pubblico sempre più vasto. Questa sarà un’opportunità per gli amanti della musica d’ autore di sperimentare dal vivo il suo stile unico e coinvolgente. Il suo tour rappresenta un altro importante passo nella sua carriera artistica in continua ascesa e offre agli appassionati la possibilità di entrare in contatto con la sua interessante proposta musicale.

In conclusione, Amanda Vitale è una giovane artista da tenere d’occhio in quanto ha tutte le carte in regola per lasciare un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.



BIOGRAFIA:

Amanda Vitale è nata a Maletto, un piccolo paese in provincia di Catania. Attualmente ha 27 anni ed è una cantante e compositrice che si accompagna alla chitarra. Ha accumulato diverse esperienze musicali, partecipando inizialmente a piccoli concorsi e successivamente come corista in un mini tour di una Tribute Band dei Matia Bazar, ottenendo riconoscimenti anche dagli stessi membri della band originale.

Durante il suo percorso, Amanda ha avuto l’opportunità di conoscere Piero Cassano e Fabio Perversi che l’ hanno spinta a partecipare come corista al Festival Show in Veneto, esibendosi anche come solista nel brano “Stasera che sera” ( appunto dei Matia Bazar. )

Ha anche fatto parte del coro nella trasmissione di Carlo Conti, “Natale e Quale Show” su Rai 1, in cui ha accompagnato Fiordaliso nell’ interpretazione di un brano di Aretha Franklin.

Amanda ha vinto il premio “Mimi Sarà a Milano”, grazie alla sua cover de “La nevicata del 56′” di Mia Martini. Successivamente, si è esibita al Teatro Nuovo di Milano insieme a importanti artisti della musica italiana come Anna Tatangelo, Ornella Vanoni e Omar Pedrini.

Durante questo periodo è stato anche pubblicato il videoclip della sua cover su YouTube.

Durante le selezioni per il Fiat Music, Amanda è stata notata da Red Ronnie, che ha deciso di farla esibire con i suoi brani inediti. Ha avuto l’opportunità di esibirsi prima al Teatro di Ortigia, poi alla semifinale e infine alla finale presso il Teatro Ariston di Sanremo con il suo inedito. Durante la sua carriera, ha partecipato a diversi stage di formazione con artisti e professionisti del settore come Maria Grazia Fontana, Attilio Fontana, Tony Vandoni, Vincenzo Incenzo, Bruno Santori, Enzo Campagnoli, Rory Di Benedetto, Fausto Donato, Cristian Ciccone, ecc.

Amanda ha vinto il master discografico e il premio della critica al “Rising Voice Contest”, ideato da Maria Todaro e consegnato da Umberto Labozzetta. È tornata a CasaSanremo per conto del Fiat Music durante il Festival di Sanremo 2018, esibendosi con la sua chitarra e presentando diversi brani inediti contemporaneamente al festival.

Tra gli altri riconoscimenti, Amanda è stata contattata per esibirsi a Piazza Armerina durante la visita di Papa Francesco, raccontando anche la sua testimonianza di fede. È stata invitata da Red Ronnie e Lello dei Tinturia all’evento “Curtigghiu” a Sant’Agata di Militello, dove ha aperto la serata per Giovanni Caccamo e Mario Venuti. Ha suonato durante il concerto di Goran Govetic a Palermo, di fronte al Teatro Politeama, sempre con un suo inedito. In questa occasione, Red Ronnie è stato il presentatore dell’evento.

Nel 2020, Amanda ha pubblicato il suo brano “Verso il mare” sulle piattaforme digitali, raggiungendo la finale al Cantagiro e ottenendo 97.000 streaming su Spotify senza sponsorizzazioni.

Nel 2020, a causa della pandemia, tutto si è fermato ma il 1º gennaio 2021 Amanda ha deciso di pubblicare una rivisitazione del brano “Generale” di Francesco de Gregori, accompagnata da un videoclip e distribuita su diverse piattaforme online, dedicandola a tutti gli operatori sanitari.

A settembre 2021, ha presentato un nuovo inedito a Red Ronnie, mentre nell’estate del 2022 ha ricevuto un messaggio sul cellulare che l’invitava a duettare sul palco con Lello dei Tinturia, dove hanno cantato “92100”, scatenando il pubblico.

Nell’ottobre 2022, durante la presentazione del libro “I cannoli di Marites” di Catena Fiorello, Amanda ha avuto l’opportunità di suonare il suo inedito per la sorella di Giuseppe e Rosario Fiorello, attirando nuovamente l’attenzione della critica.

Nel 2023, Amanda ha raggiunto 100.000 streaming su Spotify con il suo primo brano inedito intitolato “Tutto diverso”.

Poi ha pubblicato il singolo “Fragilità”, composto insieme al celebre produttore Riccardo Brizi, sotto l’etichetta Music Universe a.c.m. con distribuzione mondiale Believe International.