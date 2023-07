Su Rai 2 torna il “Professor T” con due episodi: la trama

In prima serata su Rai 2 in onda due episodi della seconda stagione della serie Tv britannica “Professor T”: ecco la trama

Venerdì 28 luglio 2023 Rai 2 ripropone la seconda stagione della serie “Professor T”. Il professor Jasper Thalheim, noto ai suoi studenti come Professor T., è un esperto di criminologia psicologica all’Università di Colonia. T. soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo: vuole che tutto sia in ordine e pulito, per farlo bisogna indossare dei guanti medicali blu. Per il suo ex allievo Anneliese Deckert e il suo collega Daniel Winter, entrambi lavorano per il dipartimento di investigazione criminale di Colonia, il professor T. è l’unica speranza per risolvere crimini quasi irrisolvibili.

Nel primo episodio dal titolo “Anello di fuoco” la squadra indaga sulla natura dolosa di un incendio in un’abitazione di studenti. Nel frattempo però un incubo ricorrente perseguita il Professor T che decide di andare in analisi.

Nel secondo episodio intitolato “Omicidi in maschera” un avvocato e la sua seconda moglie vengono trovati uccisi. Il crimine ha delle sorprendenti analogie con un duplice omicidio commesso quindici anni prima. Inizialmente la polizia punta il dito verso l’uomo condannato per tali omicidi.