L’oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 28 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei sotto pressione: a volte ti sembra di non avere stimoli, sei pieno di cose da fare per riempire la mente, ma senti meno il gusto di agire. In amore modera la gelosia ed evita di discutere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ arrivato il periodo degli eventi, delle grandi emozioni. Cerca di essere più disponibile, anche per quanto riguarda l’amore, energia e positività sul lavoro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Devi fare scelte di lavoro importanti, ora i nodi sono arrivati al pettine ed è necessario chiarire cosa devi fare, cosa vuoi portare avanti e cosa è meglio lasciare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Favoriti i nuovi ingaggi e le alleanze; se cerchi un’occupazione probabili conferme. Attrazioni gratificanti per i single…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

La prudenza non è mai troppa e anche questa sera ti conviene restare lontano dalle divergenze d’amore, il lavoro carica di tensione e l’amore di conseguenza paga pegno.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Cerca di dimenticare quello che è successo negli ultimi mesi: tensioni familiari, problemi legati alla casa e forse anche al lavoro. Qualche ansia in amore.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Piccole vittorie in vista ricorda che se vuoi la bicicletta poi devi pedalare! Ecco perché a fronte di buone soluzioni, incarichi o novità potresti stancarti più del dovuto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei pronto a scalare le montagne e non sottovalutare i nuovi incontri. Non chiuderti in te e soprattutto frequenta gente, progetti e proposte sono favoriti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata veramente importante. In amore è possibile farti sentire. Se vuoi portare avanti un progetto queste sono le giornate migliori per organizzarsi.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi essere cauto se c’è una crisi in corso, forse è meglio lasciarla passare a meno che tu non voglia tornare a tristi trascorsi. Sul lavoro le complicazioni non mancano mai.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sorpresa per quanto riguarda l’amore, le ultime due settimane potrebbero avere già portato delle risposte importanti. Promozioni in arrivo!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Rischi di mettere in crisi te stesso e il tuo rapporto con gli altri. Sei polemico, nuovi contratti da discutere è un tira e molla continuo!