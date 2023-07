I Demob Happy il 30 settembre all’Arci Bellezza di Milano

I Demob Happy in Italia: la band di Brighton porterà la sua distintiva miscela di rock psichedelico e grunge il 30 settembre all’Arci Bellezza di Milano

Direttamente da Brighton, i Demob Happy arrivano per la prima volta in Italia all’Arci Bellezza di Milano sabato 30 settembre. La band si prepara a portare dal vivo i brani contenuti in Divine Machines, disco online via Liberator Music, in occasione dell’omonimo tour. I biglietti sono già disponibili su DICE.fm. L’ingresso sarà riservato ai possessori di tessera ARCI.

Dopo due anni di pausa, i Demob Happy sono tornati con DIVINE MACHINES, il loro album più ambizioso ed esplorativo. Questa nuova era li vede anche firmare con Mushroom Label Group che, in collaborazione con Virgin Music Label & Artist Services, porterà in giro per il mondo il mastodontico terzo album della band.

Divine Machines è un disco che i Demob Happy hanno dovuto costruire. È il prodotto non solo di uno strano e prolungato periodo di lavoro – sia sull’album che su loro stessi – ma di un’intera carriera passata a lavorare sodo, a credere instancabilmente in ciò che fanno e, lentamente ma inesorabilmente, a vedere che anche il mondo inizia a crederci.

Dopo una storica sessione agli Abbey Road Studios, in cui hanno eseguito il nuovo pezzo “Hades Baby”, con l’orchestra di Amazon Music, i Demob Happy si sono rintanati nel remoto Galles per affinare i suoni e le canzoni che avrebbero formato il loro prossimo disco, riemergendo solo per alcune apparizioni, aprendo il palco principale dei festival di Reading e Leeds e incastrando un tour da headliner nel Regno Unito, concluso con il loro più grande spettacolo da headliner di sempre allo Scala di Londra, registrando il tutto esaurito.

DEMOB HAPPY

30 settembre 2023 – Arci Bellezza – Milano

Biglietti:

Posto Unico: € 15,00 € + prev.

Disponibili su DICE.fm

Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI