Adelasia in radio con la nuova canzone “Come se tu”

Esce via Factory Flaws in collaborazione con Border Records Come se tu, il singolo che segna l’inizio della nuova era di Adelasia e primo assaggio dell’album che uscirà in autunno.

Nel brano una voce maschile e una voce femminile si intrecciano su un tappeto di chitarre elettriche e acustiche dal retrogusto indie folk, unite ad atmosfere desertiche e polverose. Le sonorità si ispirano all’indie rock americano degli ultimi anni che ha influenzato l’educazione musicale di Adelasia e l’hanno inevitabilmente portata a ricercare un suono simile adattandolo alla sua identità artistica.

Adelasia racconta com’è nata Come se tu: “L’idea iniziale con quel giro di chitarra un po’ rustica e un embrione di melodia è venuta a me e al mio chitarrista Edoardo una mattina di ottobre in cui avevamo entrambi altro a cui pensare, per cui il brano ha rischiato di finire in un cassetto. Quando ho risentito il provino, mesi dopo, stavamo per entrare in studio a registrare una tracklist dell’album quasi definitiva ma ho pensato che in realtà quello era il brano che mi piaceva più di tutti. Non ho idea di quale sia il messaggio di questa canzone, le parole sono nate spontaneamente insieme alla melodia come due persone che invitate ad una cena si presentano tenendosi per mano. Volevo che questa unione di melodia e parole fosse l’unico tema del brano e ho sentito il desiderio che questo fosse rappresentato anche vocalmente dall’unione di due voci diverse, da qui la scelta di aggiungere una seconda lead cantata da Edoardo.”

Il brano è stato interamente registrato presso lo Spettro Studio di Roma – scritto, prodotto e interpretato da Adelasia e Edoardo Baroni, le batterie sono di Luca Taurmino e chitarre di Edoardo Baroni.

Adelasia, nome d’arte di Adelasia Lazzari, è una cantautrice nata nel 1995. Dopo aver trascorso l’adolescenza a Lucca e aver sofferto l’aria stantia della provincia, decide di trasferirsi a Roma. Comincia a scrivere le prime canzoni per raccontare di un amore non corrisposto e altre dinamiche post adolescenziali come l’insicurezza e la paura di diventare grandi senza sapere come si fa. Con il passare del tempo Adelasia matura insieme alla sua musica e si affida all’etichetta romana Sbaglio Dischi; con loro pubblica i primi brani e poi un album “2021” a cui seguirà un EP “08:00 am” pubblicato nel 2022. Adelasia ora è pronta a mostrare un nuovo lato di sé con il primo singolo del 2023 “Come se tu”, che anticipa un progetto più completo in uscita in autunno via Factory Flaws in collaborazione con Border Records, affiancata da un team di professionisti che la supporta nelle sue scelte artistiche.