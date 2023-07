Online “Fiction”, il singolo di debutto di Burri

“Fiction”, il singolo di debutto, disegna ciò che sarà il percorso dell’artista Burri: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

“Fiction” è il singolo di debutto di BURRI. “Fiction” è una storia d’amore complessa e tormentata, che mostra come unica soluzione quella di fingere una realtà diversa, nella speranza di un finale migliore.

Due cuori a tratti simili e complici che non trovano il modo giusto per stare assieme, in quanto intrappolati in un labirinto di scelte non combacianti. Nonostante l’evidente connessione che li lega, il desiderio di un’ipotetica unione tra i due sembrerebbe il piacere stesso.

Un esordio dalle sonorità pop rap, che non nascondono una forte influenza funk e rock per questa prima pubblicazione ufficiale, che disegna in anticipo quello che sarà il percorso del giovane artista. a traccia è contenuta nella prima raccolta ufficiale di BURRI.

Il video che accompagna la canzone ha un significato nascosto.

Si contrappongono scene in cui si vede l’artista correre come se stesse scappando da qualcosa che lo insegue e altre dov’è all’interno di un cerchio.

Nella storia BURRI è in fuga da problemi sentimentali che non riesce a gestire e che lo tormentano, ma dentro al cerchio è riuscito a sconfiggerli guardando il problema dritto negli occhi.

BURRI, pseudonimo di Matteo Burato, nato a Verona il 1999. Distaccato dalla realtà dei suoi coetanei trova casa nella musica e nell’arte.

Inizia a scrivere i primi brani sui banchi di scuola che lo porteranno a costruire il suo primo studio.

Spinto dall’obiettivo di scovare la sua identità e immagine si circonda di figure da cui trarre insegnamenti e ispirazione.

La sua voce va incontro al Pop Rap con influenze Rock, Hip-Hop e Funk.

Dedica particolare cura alla produzione e scelta degli strumenti, alla ricerca costante del suono perfetto e al messaggio da trasmettere.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica il singolo di debutto “Fiction”.