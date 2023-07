Il giardinaggio può diminuire il rischio di tumori: ecco perché

Il rischio di ammalarsi di cancro non è uguale per tutti. Non abbiamo ancora un quadro completo dei motivi per cui una persona si ammala e un’altra no, ma alcuni pezzi di questo puzzle sono ormai chiari. A fare la differenza sembrano essere soprattutto i geni e il modo in cui viviamo. Non possiamo intervenire sulla nostra infrastruttura genetica, possiamo però ridurre il rischio di ammalarci modificando abitudini e comportamenti. A volte possono bastare piccoli cambiamenti. Darsi al giardinaggio, per esempio, può portare a mangiare in maniera più varia e sana e a fare più attività fisica. Lo dimostrano i risultati di una ricerca dell’Università del Colorado, pubblicati a gennaio 2023 sulla rivista Lancet Planet Health. Una dieta malsana e la sedentarietà sono fattori di rischio non solo per il cancro, ma anche per altre malattie croniche sempre più diffuse nelle società avanzate.

L’aspetto peculiare della ricerca statunitense sui benefici del giardinaggio, chiamata in breve CAPS, è il metodo rigoroso con cui è stata condotta. Non ci si è limitati a verificare se coloro che si dedicavano a questa attività fossero mediamente più sani, come spesso si fa quando si studia l’effetto di abitudini e comportamenti sulla salute. È stato invece condotto un vero e proprio studio randomizzato controllato (randomized controlled trial, RCT). Uno studio randomizzato è uno studio clinico in cui i partecipanti sono selezionati in base ad alcune precise caratteristiche e sono quindi divisi in due o più gruppi in modo casuale (random in inglese). Il trattamento o i trattamenti di cui si intende misurare l’efficacia sono assegnati a un gruppo, detto sperimentale. All’altro gruppo, denominato “controllo”, non viene invece somministrato il trattamento. Alla fine del periodo di studio si valuta se il gruppo sperimentale ha ottenuto risultati diversi da quello di controllo, in relazione a uno o più parametri predefiniti. Per esempio, se in uno studio randomizzato si intende verificare l’efficacia di un farmaco per abbassare la pressione, si può decidere di somministrare al gruppo sperimentale il medicinale e al gruppo di controllo un placebo, ossia una sostanza inerte. In questo modo, se il farmaco è efficace, dopo un certo tempo si dovrebbe osservare un abbassamento della pressione sanguigna negli individui del gruppo sperimentale, ma non in quelli del gruppo di controllo.