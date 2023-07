Heerema si aggiudica il premio IMCA per la sostenibilità

IMCA Awards: Heerema Marine Contractors è stata premiata per il suo progetto innovativo di riduzione dell’inquinamento acustico

In occasione dell’IMCA Safety Seminar di Amsterdam, sono stati annunciati al pubblico i vincitori degli IMCA Awards, che presentano progetti di sicurezza e sostenibilità offshore di grande ispirazione. Heerema Marine Contractors è stata premiata per il suo progetto innovativo di riduzione dell’inquinamento acustico. Marius Ottolini, Strategy Advisor di Heerema Marine Contractors, ha dichiarato: “Siamo lieti che il nostro progetto pionieristico sulla riduzione dell’inquinamento acustico nelle operazioni di palificazione sia stato premiato con un IMCA Award per la sostenibilità ambientale. Vorremmo anche cogliere l’occasione per ringraziare i nostri partner di progetto dell’Università di Dundee: tutte le parti possono essere orgogliose di questo risultato.”

“L’inquinamento acustico è un’area “nuova” per la sostenibilità sotto molti aspetti e questo premio è un riconoscimento della sua crescente importanza. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare su questa tecnologia”. Commentando i vincitori del premio IMCA, il CEO Iain Grainger ha dichiarato: “È stato un vero onore poter consegnare i premi IMCA sul palco di Amsterdam la scorsa settimana. Congratulazioni vivissime ai meritevoli vincitori e a quelli che hanno ricevuto l’encomio più alto: sono tutti progetti che possono ispirare il nostro settore ad andare oltre per migliorare la sicurezza e la sostenibilità”.