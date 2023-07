Anna Luppi in radio e in digitale con una nuova canzone

“Join your heart è il nuovo singolo di Anna Luppi disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming digitale

“Join Your Heart” è un brano energetico e incalzante che rimanda immediatamente alla dance pop spensierata dei primi anni 2000: piano elettrico, synth e chitarra acustiche si fondono per invitare chi ascolta a prendere una volta per tutte quelle strade che conducono all’armonia con il proprio cuore e le proprie passioni. Il brano è estratto da un mini EP contenente una versione in italiano e inglese una in lingua spagnola.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Circa un anno fa, mentre stavamo lavorando in studio al mio precedente singolo “All we got”, mi venne in mente l’incipit di “Join your heart”: lo registrai di getto, sicura che prima o poi sarebbe diventato una nuova canzone. Ho deciso di pubblicarne una versione in italiano e una in spagnolo perché la Spagna, da quando il videoclip della mia Feministas con Tacones è diventato virale, è ormai la mia seconda casa: ultimamente amo molto nei miei testi contaminare l’inglese con le lingue latine, mi sembra che questo aggiunga forza ai messaggi che voglio trasmettere, che li renda più universali e comprensibili per il pubblico dei miei concerti.”

Biografia

Anna Luppi è cantante, compositrice e flautista: nel corso della sua carriera, ha suonato diverse volte su piccoli e grandi palchi Italiani ed internazionali ed ha vinto premi prestigiosi, quali il Premio Targa Tenco, il Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente 2020 e il Premio Web Voci per la Libertà by Amnesty International. Nelle sue canzoni fonde con gusto sonorità pop cantautorali, accenni etnici e atmosfere folk. L’immediata freschezza degli arrangiamenti musicali e delle melodie fa da contrappunto alla profondità dei testi, capaci di toccare temi universali e anche tristemente attuali come la guerra, la discriminazione e la violenza sulle donne. Nel 2018 è tra i vincitori del bando Siae Sillumina come uno dei migliori progetti musicali italiani under 35: a inizio 2019 esce “Un espresso en Atocha”, album in lingua spagnola, che contiene un duetto con Carmen París (Premio Nacional de las Músicas Actuales 2014, il più importante premio spagnolo per la musica popolare). Il disco viene promosso con un tour in Spagna. Il 7 giugno 2019 esce il singolo “Feministas con tacones”, un inno alla libertà delle donne in chiave reggaeton. Nella primavera 2020 torna a comporre in italiano: esce per LaPOP il nuovo EP “Amarene”: il lavoro, anticipato dall’uscita del primo singolo “È già primavera” – feat. Veronica Marchi, contiene collaborazioni con importanti cantautori della scena emergente italiana quali Elisa Erin Bonomo, Domenico Imperato e Olden. Con “È già primavera”, nel luglio 2020, vince a Genova il X Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente, dove le viene assegnato anche il premio per la miglior interpretazione.

“All we got” è un ep che raccoglie i singoli usciti tra il 2021 e il 2022.