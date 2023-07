Yosef, Mydrama, Kaput, Evra, Blue Phelix: fuori “Effetto domino”

Il brano, scritto ed interpretato da Yosef, Mydrama, Evra, Kaput e Blue Phelix e prodotto da Ozey racconta uguaglianza e lotta alle discriminazioni

È disponibile in radio, e già nelle playlist editoriali GLOW Italia, New Music Friday, Anima R&B, Caleido di Spotify, “Effetto Domino” (ADA Music Italy), un inno pop alla libertà di espressione nato da una formazione tutta LGBTQIA+.

Il brano, scritto ed interpretato da Yosef, Mydrama, Evra, Kaput e Blue Phelix e prodotto da Ozey, con il sostegno di M·A·C Cosmetics, racconta uguaglianza e lotta alle discriminazioni senza rinunciare ad una leggerezza ed intelligibilità pop.

Il progetto musicale, che vede per la prima volta insieme questi cinque eclettici artisti del panorama musicale italiano attuale, nasce dalla voglia di dare voce e sostegno a tutte quelle persone che sono state taciute nella propria identità, che hanno subito violenze fisiche e/o psicologiche a causa di diversità di qualunque genere e pregiudizi.

Il testo di “Effetto Domino”, sottolineato da un sound in pieno stile pop, racconta aspetti di esperienze e quotidianità differenti tra loro ma con in comune il fatto di essersi spesso sentiti in dovere di giustificare il proprio essere davanti alla società. Le voci degli artisti si rendono protagoniste unendosi, con il loro tocco personale e le loro differenti origini e abilità, per creare un inno in cui tutte le età, etnie, identità di genere, Paesi di provenienza, orientamenti sessuali, e diversi canoni di fisicità, siano protagonisti di un mondo reale, consapevole e presente nel quale diventa possibile svelare e vivere le proprie emozioni e sentimenti.

M·A·C Cosmetics, marchio leader nel campo della cosmesi professionale, è partner creativo del progetto e official make-up sponsor e, con il M·A·C PRO Team, ha realizzato il look dei 5 artisti. Il credo dell’azienda – All Ages, All Races, All Genders – rispecchia lo straordinario apprezzamento che il marchio dimostra per l’individualità, la creatività artistica e la libera espressione personale che si traduce anche nel perfezionamento costante dei prodotti esistenti e nello sviluppo di nuove categorie. La cultura POP è un elemento fondamentale nel DNA di M·A·C Cosmetics, che collabora da sempre con innovatori, trend-setter e icone del mondo della musica, della moda e dell’arte, creando collezioni make-up esclusive. Il programma VIVA GLAM, cuore e anima del brand, tramite la vendita dei rossetti di collezione, dal 1994 raccoglie fondi in supporto a organizzazioni locali che sostengono donne, ragazze, comunità LGBTQIA+ e persone affette o in altro modo colpite da HIV/AIDS per la parità dei diritti e un futuro più sano.