L’oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata con un pizzico di agitazione. Bisogna sbrogliare una questione di lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La vita di coppia è meno disturbata, ma bisogna capire che cosa è accaduto nelle ultime settimane. Potrebbero offrirti un lavoro interessante, ma non ben remunerato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi avrai voglia finalmente di dedicare un po’ di tempo a te stesso, ma il partner potrebbe non essere d’accordo. Attenzione ai piccoli guasti, spese impreviste.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata che parte col piede giusto. Sul lavoro non esporti per primo, ora devi giocare di astuzia, in amore buone opportunità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

I nuovi incontri sono rafforzati: pomeriggio interessante con una chiamata che conta. Se un lavoro non funziona, non ti piace più, devi fare una richiesta subito. Incontri importanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata interessante, per il tuo segno prospettive interessanti da qui a tre mesi, non sarà difficile trovare nuovi interessi e anche nuove ambizioni da seguire.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Cerca di fare lo stretto indispensabile ma esci di casa, vedi gente. Rimanda incontri importanti in serata.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

E’ un ottimo giorno, se è nato un amore in questi ultimi giorni bisogna portarlo avanti. Favorite le collaborazioni…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Mi sembra una giornata efficiente, positiva per recuperare fortuna, forza e per credere di più nelle proprie capacità. Favoriti i contatti con gli altri e l’amore. Non sentirti in colpa per ciò che ti lasci alle spalle, devi concentrarti su nuove opportunità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Potrai staccarti da situazioni che ti hanno tenuto prigioniero. Regàlati qualche momento di relax. Per le coppie forti ci sarà molta creatività, piccoli affari.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Incomprensioni possibili, oggi devi stare attento a chi cerca di bloccare le tue idee. L’amore può comportare dubbi o ripensamenti, ma non dipende da te. Le coppie che si sono allontanate possono recuperare…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In arrivo una fase interessante anche e soprattutto per i sentimenti, attenzione solo a conti rimasti in sospeso o ad un ex che non si dà pace. Se ci sono state delle forti tensioni oggi làsciati scivolare tutto addosso!