Djomi in radio e in digitale con il singolo “Gossip”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “GOSSIP”, il nuovo singolo di Djomi

“GOSSIP”, il nuovo singolo di Djomi, è una critica sociale alla necessità di esporsi e di mostrarsi superiori soltanto perché ci si veste con abiti di una certa marca o si guida un’auto di un certo livello.

L’obiettivo principale è quello di fare riflettere strappando un sorriso, quasi come le morali inserite in una sit-com. L’altro aspetto centrale di GOSSIP è proprio il fatto che al giorno d’oggi le figure di maggior successo, dunque con un’elevata esposizione media, sono sempre sotto pressione. Le buone azioni non fanno più notizia, sembra che si aspetti soltanto di vedere che qualcuno faccia un passo falso solo per prenderlo di mira e denigrarlo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho scritto GOSSIP a maggio 2021 e per me rappresenta un ponte di collegamento tra il mio stile iniziale di scrittura, concentrato principalmente sul rap, con influenze artistiche esterne a quella realtà che mi hanno permesso di crescere ed evolvere. Il pezzo parla dell’intreccio tra chi ha la necessità di mostrarsi per sentirsi migliore e chi vive seguendo i propri valori ed ideali senza pensare a cosa si dovrebbe essere. Un invito a non avere paura di vivere secondo i propri principi. E’ un racconto ricco di simboli che a volte sfocia nella satira, che fa riflettere mentre strappa un sorriso. Io non ho mai nascosto che ho la fortuna di essere nato in una famiglia che non ha problemi economici, questo perché non ho motivo di vergognarmi di chi sono e da dove provengo, mi hanno cresciuto con valori ed umiltà, mi hanno insegnato che le cose che hanno valore nella vita sono ben altre. In questo brano si riconosce quella che spesso è la mia forma espressiva preferita: quella satira un po’ pungente che non cerca di suonare comica.”

Il videoclip, realizzato da Round Visual, si svolge in una dimensione illusoria all’interno del salotto di casa. Protagonisti del racconto sono un uomo, che continua a guardarsi intorno perché ha la sensazione di essere spiato, e sua madre, una vecchietta che per tutta la durata del videoclip cerca di riordinare la sua casa. L’uomo nota una figura che passa davanti la finestra, sente bussare alla porta. Si alza con fatica e va a controllare lo spioncino, dal quale scorge l’immagine di Djomi, vestito come un porta a porta, che rappa il ritornello del brano. L’uomo spaventato torna in salotto, ma Djomi prova a interagire con lui attraverso la finestra chiusa, senza successo. Djomi irrompe successivamente in casa ed inizia a far casino in salotto, la nonna lo guarda non dando troppo peso alle sue azioni, come se fosse tutto normale, mentre l’uomo continua ad essere tormentato dal volto di Djomi che lo vede ovunque. In realtà tutto quello che l’uomo ha visto non è mai successo, sono solo le sue paranoie che hanno preso il sopravvento.