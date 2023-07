L’oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa giornata promette molto bene, anzi sarebbe necessario chiudere entro oggi le cose che t’interessano. Favoriti i contatti, gli accordi…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata interessante. Il tuo fascino ti permette di ottenere molto. In amore sarai più coinvolto, emozionato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Bella questa situazione che spinge verso l’amore. Se sei agitato, questa volta è agitazione positiva! Vai incontro ad un periodo certamente migliore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata da segnare sul calendario proprio perchè ha la capacità di imprimere alla tua vita una forza e una capacità d’azione fuori dal comune. E’ il periodo ideale per iniziare un nuovo progetto, ricevere una chiamata. In amore avrai una bella soddisfazione inattesa!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Avrai la piacevole sorpresa di sentirti più forte e non è escluso che venga fuori l’idea di un bel progetto. Questa sera saprai amare, dire le parole giuste al momento giusto e saprai farti apprezzare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La situazione generale è in netto recupero per chi è stato male; chi è sposato o convive non avrà dubbi. Non farti prendere dal fatalismo o dal pessimismo. Se hai lavorato bene nel passato potresti veder già raggiunto un grande obiettivo. Oggi comandi tu!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore ti prendi una pausa. Periodo ancora un po’ faticoso per il lavoro, nuove sfide. Tutto quello che nasce in questo periodo sarà foriero di buone novità!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata faticosa in attesa di sviluppi importanti. Sul lavoro ti attende un periodo impegnativo. I single non cercano, chi è in coppia resta indeciso.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potresti fare un incontro speciale che sanerà le ferite di un passato per qualcuno difficile. Qualche giovane sta pensando di liberare la propria vita da vecchi schemi, mettendosi in gioco…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il destino ti ha sottoposto a prove dure negli ultimi mesi. Per lavoro e studio si naviga a vista.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Parte con qualche dubbio una giornata che comporta un po’ di stress, considera se rimandare ogni situazione che possa comportare agitazione o difficoltà.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

L’amore si risveglia, grazie pure a novità che possono nascere in pochi giorni. Si sta per sbloccare una questione di lavoro, progetti favoriti per chi ha una buona creatività.