Kalmar introduce un sistema di avviso di collisione

Sicurezza sul lavoro: Kalmar, parte di Cargotec, sta introducendo un sistema di avviso di collisione per la sua gamma di straddle carrier ad azionamento manuale

Kalmar, parte di Cargotec, sta introducendo un sistema di avviso di collisione per la sua gamma di straddle carrier ad azionamento manuale, come parte dell’impegno dell’azienda verso una progettazione orientata alla sicurezza. Il sistema è disponibile come componente aggiuntivo opzionale per le nuove macchine e come aggiornamento per le macchine esistenti. Il sistema aumenta la sicurezza fornendo al conducente avvisi visibili e acustici in caso di rischio di collisione, dandogli più tempo per reagire ai potenziali pericoli, ha dichiarato il Gruppo in un comunicato stampa. Questi avvisi tempestivi aiutano a prevenire o a ridurre la gravità delle collisioni e a diminuire lo stress del conducente, aiutandolo a rimanere sempre vigile e attento. Con la riduzione del rischio di collisioni, gli operatori dei terminal possono ottenere risparmi sotto forma di riduzione delle riparazioni non programmate, maggiore durata delle attrezzature e premi assicurativi potenzialmente più bassi.