I The Junction con il nuovo brano “Go Fishing”

Dopo il successo del precedente singolo Franco Panini, inserito in svariate playlist editoriali Spotify di matrice alternative rock, tornano i The Junction con l’incalzante brano Go Fishing.

I brani sono stati registrati e mixati al Soviet Studio di Cittadella (PD) da Matteo Marenduzzo, seguendo un processo diverso rispetto a quanto sperimentato in passato dalla band, suonando questa volta in presa diretta, con l’intento dichiarato di avere una resa sporca più vicina al contesto live, da sempre la dimensione più congeniale all’indole indie/punk della band padovana.

“Go Fishing è un brano dance-punk che inizia con un riff dissonante e quasi minaccioso,

spinge sull’acceleratore sin dalla strofa ed esplode nei ritmi serrati del ritornello, per farsi poi nebuloso e latente e deflagrare in un finale nevrastenico.

Nel testo, alla consapevole e quotidiana ricerca del costante miglioramento di sé stessi si

contrappongono degli squarci improvvisi e brutali di desiderio di evadere, in cui “I just wanna go fishing” è un progetto effimero di ozio liberatorio”.

Ascolta GO FISHING qui: https://bfan.link/go-fishing

The Junction arrivano da Padova e suonano indie rock con attitudine punk, venature pop e piglio garage.

La band ha all’attivo centinaia di concerti sia in Italia che all’estero, interviste e live in

programmi radio/web/TV, diversi contest musicali vinti, la pubblicazione di alcuni EP e la

partecipazione a compilation.

Nel settembre 2012 esce per Dischi Soviet Studio il loro primo album, Let Me Out!, nell’Aprile del 2015 è la volta di Hardcore Summer Hits, quindi, dopo alcuni cambi di formazione e nuove ispirazioni musicali, il 6 Dicembre 2019 pubblicano il loro terzo disco Dive.