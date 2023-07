UNWTO e MSC Foundation insieme per la tutela del mare

L’UNWTO collabora con MSC Foundation per offrire una serie di corsi di educazione alla sostenibilità a bordo della nave da crociera MSC Euribia

L’UNWTO collabora con MSC Foundation per offrire una serie di corsi di educazione alla sostenibilità a bordo della nave da crociera MSC Euribia. L’iniziativa si basa sul successo del primo Global Youth Tourism Summit, tenutosi a Sorrento, in Italia, nel 2022, e vedrà la creazione dell’MSC Foundation Youth Lab, un luogo appositamente attrezzato sulla nuova nave ecologica.

Le attività sono state progettate per lasciare i giovani liberi di imparare, creare ed esprimersi secondo i loro interessi e le loro idee per il futuro. “Siamo orgogliosi di promuovere l’empowerment dei giovani e l’educazione alla sostenibilità sull’onda dell’enorme successo del Global Youth Tourism Summit di Sorrento estendendo la nostra partnership con l’UNWTO”, ha commentato Daniela Picco, direttore esecutivo della MSC Foundation. Uno dei programmi principali che verranno offerti nel Laboratorio sarà “GYTS for MSC: A Sustainable Future for Our Next Generations”, progettato in stretta collaborazione con l’UNWTO. Il programma prevede 12 sessioni giornaliere di attività di due ore su argomenti chiave che vanno dalla salute degli oceani, al riciclaggio e al cambiamento climatico, al turismo sostenibile e ai social media, tutti incentrati sulla “sfida della sostenibilità”.

“Il nuovo MSC Foundation Lab a bordo di MSC Euribia offrirà un luogo innovativo per i bambini e gli adolescenti per impegnarsi in attività incentrate sulla sostenibilità. Il nostro nuovo programma personalizzato ‘GYTS for MSC: A Sustainable Future for Our Next Generations’ è stato concepito appositamente per dare ai giovani la possibilità di imparare, creare ed esprimersi, affrontando al contempo temi chiave della sostenibilità come la conservazione dell’ambiente marino, il cambiamento climatico e il turismo responsabile. Rendendo i nostri giovani ospiti al centro di queste attività, puntiamo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che l’umanità si trova ad affrontare e a dotare le nostre prossime generazioni degli strumenti necessari per creare un mondo migliore.”