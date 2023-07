Tombaroli, incidenti, droga: su Rai 2 torna “Chiamata di emergenza”

“Chiamata di emergenza”, il programma di cronaca condotto da Filippo Gaudenzi con la regia di Marco Petruzzelli in seconda serata su Rai 2: le anticipazioni

“Chiamata di emergenza”, il programma di cronaca condotto da Filippo Gaudenzi con la regia di Marco Petruzzelli, nella puntata in onda lunedì 24 luglio, alle 23.35 su Rai 2, si occuperà dei “tombaroli”, ovvero di quel tipo di criminalità che prende di mira e saccheggia preziosi reperti archeologici. A Gravina in Puglia si vedrà come si organizza l’attività di contrasto a questo fenomeno che parte dalle intercettazioni telefoniche e si seguirà sul campo l’intervento dei Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico e culturale.

Il programma si sposta poi in alta montagna, sul passo del Tonale, per mostrare un eccezionale video di simulazione di una slavina durante un’esercitazione degli uomini del soccorso alpino della Guardia di finanza.

Poi a Roma, a fianco dei medici e paramedici del 118 che lavorano in una corsa contro il tempo per salvare la vita a quanti rimangono coinvolti in incidenti stradali. E in una via del centro, con l’intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco per un’auto alimentata a Gpl che ha preso improvvisamente fuoco. Sempre a Roma si vedrà l’intervento per un’auto che si schianta sulla parete di una galleria mentre il conducente si dà alla fuga.

Infine a Milano, con gli interventi della Polizia nel noto Parco di Rogoredo, ormai teatro di spaccio e di disperazione di tanti giovani, e poi per soccorrere un’anziana aggredita in strada, ma anche per ritrovare, tranquillizzare e riportare alla famiglia un bimbo che si è perso all’interno di un centro commerciale.