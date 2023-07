Su Rai 2 torna “Che Todd ci aiuti” con due nuovi episodi: la trama

Su Rai 2 torna in prima visione assoluta, la serie legal drama “Che Todd ci aiuti” (So Help Me Todd): la trama dei due nuovi episodi

Lunedì 24 luglio 2023 su Rai 2 alle 21.20, in prima visione assoluta, torna la serie legal drama “Che Todd ci aiuti” (So Help Me Todd). Marcia Gay Harden, attrice di cinema, serie tv e teatro, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001, e Skylar Astin, attore e cantante, protagonista dei due film “Pitch Perfect” e della serie “Lo straordinario mondo di Zoey”, interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e suo figlio Todd, che la donna assume come investigatore per il proprio studio legale. Todd è lo scapestrato di famiglia, un ex investigatore privato – molto bravo e sveglio, ma troppo disinvolto – caduto in disgrazia dopo che la sua flessibile interpretazione della legge gli è costata la licenza. La decisa, forte, a tratti fragile Margaret – riuscita a laurearsi mentre si prendeva cura dei suoi tre figli dopo la morte del primo marito – ha decisamente un’idea opposta delle regole e dei metodi da seguire per risolvere i casi.

L’avvocata, dopo averne felicemente scoperto le capacità e le competenze, ha deciso di offrire a Todd una seconda possibilità offrendogli di lavorare per lei, un modo anche per tenerlo un po’ sotto controllo. Nonostante siano agli antipodi, lavorare fianco a fianco li aiuterà a recuperare il loro fragile e disfunzionale rapporto. Con Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann, Rosa Evangelina Arredondo.

Nel primo dei due episodi in onda stasera, dal titolo “Chi sbaglia paga”, un atleta, orgoglio di Portland e medaglia d’oro olimpica, a causa di un incidente aereo perde una gamba. La compagnia aerea non vuole assumersi la responsabilità di quanto accaduto.

Nel secondo episodio intitolato “E’ solo apparenza”, Margaret vuole diventare membro di una fondazione che si occupa della conservazione degli edifici storici di Portland. Durante l’incontro con le responsabili difende una cameriera dai soprusi verbali subiti da un superiore.