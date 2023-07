Louis Dreyfus Armateurs: nuovo ordine per Strategic Marine

Strategic Marine si aggiudica un contratto per lo StratCat 27 CTV da un importante armatore francese: Louis Dreyfus Armateurs

I Crew Transfer Vessels (CTV) StratCat 27 (SC27) di Strategic Marine con capacità ibride stanno ottenendo sempre più riconoscimenti, con l’aumento degli ordini da parte di clienti europei, compreso il Primo contratto con l’armatore francese di parchi eolici offshore LD Tide. La joint venture tra la principale compagnia di navigazione francese Louis Dreyfus Armateurs (LDA) e il partner britannico Tidal Transit ha ordinato al costruttore leader di imbarcazioni in alluminio un SC27 pronto per l’ibrido da aggiungere alla sua flotta di imbarcazioni per la manutenzione dei parchi eolici offshore in Francia.

In linea con la sua strategia di sviluppo delle energie rinnovabili, il Gruppo LDA sta anticipando le crescenti esigenze del settore eolico offshore e prevede che in futuro saranno attivati molti altri nuovi progetti in Francia. LD Tide attualmente possiede e gestisce una flotta di tre CTV per il trasferimento dei tecnici al parco eolico offshore di Saint-Nazaire, a circa 20 nm al largo della costa francese. Il progetto del parco eolico da 480 MW è di proprietà di EDF Renewables, Enbridge e CPP Investments ed è entrato in funzione alla fine del 2022.