I J Nueve tornano con la canzone “Analógicamente”

J Nueve, quattro ragazzi latinoamericani, hanno dato vita ad un progetto musicale molto ambizioso che grazie al talento e al sabor latino sta conquistando l’industria musicale

Tornano i quattro giovani talenti, latinoamericani di seconda generazione e lanciano “Analógicamente”. Li abbiamo conosciuti sul web, dove raccolgono migliaia di visualizzazioni e tanti fans. Li abbiamo ascoltati ovunque sui diversi palchi italiani sui quali si sono esibiti e sugli smartphone dove spopolano ovunque. Il loro esordio live è stato lo scorso anno sul prestigioso palco del Milano Latin Festival. Stiamo parlando di Danny Sky Juarez (Sky J) originario del Perú, leader e fondatore del gruppo musicale, Emanuele Cisneros (Cisne) originario del Salvador, Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, Eveling Castillon (Evy) anche lei peruviana: i J Nueve

I quattro ragazzi latinoamericani, hanno dato vita ad un progetto musicale molto ambizioso che grazie al talento e al sabor latino sta conquistando l’industria musicale con un’etichetta indipendente, la MLF Records, nata per aiutare i giovani talenti ad integrarsi nel mondo dello spettacolo. I J Nueve hanno lanciato il loro genere Urban in spagnolo diretto ai giovani latini in Italia e ai giovani italiani a caccia di sabor latino

Dopo il successo del loro ultimo album “Apuesta” del 2022, J Nueve presenta “Analógicamente”, un brano intenso, una spremuta di cuore.

“Analogicamente” è un vero e proprio richiamo all’amore, quell’amore “face to face” dove i corpi possono sentirsi ed amarsi. È un inno per tornare a quella purezza tenera che ci porta l’amare. Analogico si contrappone a virtuale; paragone perfetto per descrivere il voler tornare ad amare in corpo e anima con tutte le sue sfumature e lasciare quel digitale così freddo, sintetico e senz’anima, fatto solo di apparenza.

Allo stesso modo però – come hanno confessato i J Nueve nella loro diretta Instagram ai fans – la canzone non doveva trasmettere tristezza ma amore, ecco perché ascoltando“Analogicamente” si sente una musica che vibrando attraverso l’udito punta dritta al cuore: una canzone d’amore e non un inno al dolore o alla malinconia, un legame eterno. Una connessione con l’amore puro, quello vero che ti lega a qualcuno per sempre.

Il brano “Analogicamente” è stato scritto da Danny Sky Juarez, Emanuele Cisnero e prodotto da Sedd e Danny Sky Juarez, ed è il primo brano del 2023 della Band Urbana, con MLF Records / Altafonte Italia. La band durante la diretta con i fans si è anche impegnata a presentare quest’estate un repertorio ricco di sorprese.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dalla regista italiana Dalilù.

J Nueve

La Band Urana J Nueve nasce nel 2018 a Milano, grazie al cantante e produttore peruviano Danny Sky Juarez (Sky J) leader e fondatore del gruppo musicale, che dopo anni di sacrifici ed esperienze nel mondo artistico decide di scommettere tutto in un nuovo progetto stravolgendo quelle che erano le fondamenta di J Nueve, cambiandone gli integranti e puntando alla nuova generazione, infatti verso marzo 2021 si unisce al progetto Emanuele Cisneros (Cisne), un giovane artista originario del Salvador, che già all’età di tredici anni, inizia a manifestare la sua vena artistica, imparando a cantare e a suonare la chitarra nel coro di una chiesa che frequentava insieme alla famiglia, perpoi diventare un noto Dj nel mondo latino in Italia.

Da lì a poco si aggiunge il giovane cantante Santiago Tuz Aguilar (Santi) di origine ecuadoriana, cresciuto respirando musica fin dall’infanzia grazie alla sua famiglia di artisti. A scoprirlo e ad indirizzarlo verso la musica alla sola età di otto anni, è stato il nonno, questo incoraggiamento lo ha portato a far parte di un coro musicale e dialtri importanti progetti.

Infine, a settembre 2021 sotto suggerimento del direttore della MLF Records Fabio Messerotti e per la volontà di unire i suoi due progetti MLF Records e Latin Factor subentra nel gruppo la talentosa Eveling Castillon (Evy), di origine peruviane che grazie a suo padre, un’artista di Cumbia entra a fare parte di alcuni gruppi e impara così a suonare il piano.

Nel 2022 si sono esibiti al Milano Latin Festival, aprendo i concerti di artisti internazionali del calibro di Marc Anthony, Prince Royce, Camilo, Anitta, Carlos Vives ed altri. Ed hanno partecipato alla Milano Music Week.