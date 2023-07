“Diario di un pusher” è il primo EP di Pablo CT1

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Diario di un pusher”, il primo EP di Pablo CT1 per Virality con distribuzione ADA

Fuori in digitale “Diario di un pusher“, il primo EP di Pablo CT1 per Virality con distribuzione ADA. Pablo CT1, artista milanese classe 97 di origini somale, è cresciuto in uno dei punti più caldi della famigerata Via Padova. Ha cominciato a fare rap da adolescente e, dopo aver vissuto per un anno e mezzo in una delle capitali mondiali della musica, Londra, è tornato in Italia con la convinzione sempre maggiore di farsi strada con le rime a tempo. La realtà quotidiana della sua zona ha ispirato la maggioranza dei suoi testi che, quindi, sono racconti di strada in cui si parla di espedienti e criminalità, come dimostra bene “Diario di un pusher”. Lo stile si muove tra drill e trap.

Gli ospiti dell’EP sono Disme, Fuzzy Drug, Sapo Bully e Lito. I producer sono Flatpearl, Achille G, Jackieprod, Ilir808, Ripjiz e Nicodeemi.

Alex Boyo (aka Alessandro The Pimp), fondatore di Virality racconta così la genesi di questa collaborazione con Pablo CT1: “Oltre a produrre e curare la direzione artistica dei nostri artisti, con Virality abbiamo deciso anche di collaborare a dei progetti che sentiamo vicini al nostro background e Diario di un pusher è uno di questi“.

TRACKLIST

01 Diario di un pusher (prod. Flatpearl)

02 Routine feat. Disme (prod. Achille G)

03 Crazy feat. Fuzzy (prod. Jackieprod & Ilir808)

04 Outside (prod. Ripjiz)

05 Drug dealers feat. Sapo Bully (prod. Flatpearl)

06 19 buchi (prod. Nicodeemi)

07 Love = Struggle feat. Lito (prod. Achille G)

