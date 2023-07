“Camper” su Rai 1 arriva in Puglia e racconta la regione

Mare, cibo, cultura: fino al 28 luglio alle 12.25 su Rai 1, la trasmissione “Camper” alla scoperta della Puglia per raccontare le eccellenze della regione

Dal 24 al 28 luglio alle 12.25 su Rai 1, la trasmissione “Camper” arriva in Puglia per raccontare la regione. Monica Caradonna andrà alla scoperta delle specialità enogastronomiche pugliesi: tra queste assaggerà la frittura di paranza a Savelletri, il pomodorino a Manduria, gli spaghetti all’assassina a Bari, dei formaggi locali in un caseificio di Andria e il tipico fornello a Laterza. Maria Onori e Valentina Caruso andranno alla Cattedrale di Trani, l’area spartana di Taranto, la Basilica di San Nicola di Bari, al sito archeologico di Canne della Battaglia e alla concentrazione di dolmen e menhir di Giurdignano.

Elisa Silvestrin farà scoprire le rinomatissime spiagge pugliesi e sarà a San Menaio, Margherita di Savoia, Isola di San Pietro, Torre Santa Sabina e Castellaneta Marina. Francesco Gasparri si avventurerà al parco delle Murge, lungo il cammino della Magna Grecia e nei sentieri della Foresta Umbra, di Torre Colimena e della costa d’Otranto. Lorenzo Branchetti visiterà i pittoreschi borghi di Corigliano d’Otranto, Monte Sant’Angelo, Noci, Mola di Bari e Francavilla Fontana.

Non mancherà Fabrizio Nonis con i suoi consigli per cucinare un appetitoso club sandwich con carne e verdure e un perfetto medaglione speck e prugne. Annalisa Baldi racconterà la festa patronale di Santa Cristina di Gallipoli e la festa dei butteri in provincia di Grosseto. In studio, come sempre, ci sarà Marcello Masi che, affiancato dal team di esperti di “Camper”, si occuperà di musica, consigli medici e raccomandazioni per vivere al meglio le vacanze con i propri animali. Insieme a lui ci saranno tanti ospiti: tra questi l’attore e conduttore Beppe Convertini e l’attore Antonio Giuliani.