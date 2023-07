“Camper in viaggio” tra Catanzaro e Reggio Calabria

Nella mattinata su Rai 1 torna “Camper in viaggio”. In Calabria, tra Catanzaro e Reggio Calabria, alla scoperta dei borghi della costa ionica

I borghi della costa ionica, sul confine tra le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria: sarà questa la meta della prossima gita di “Camper in viaggio”, in onda da lunedì 24 luglio alle 12 su Rai 1, con Roberta Morise e Tinto, accompagnati da due camperisti calabresi, Angela e Giuseppe, moglie e marito, una coppia storica che ha scelto il camper come simbolo della propria storia d’amore.

I luoghi di questa settimana calabrese saranno: Badolato e i suoi vicoli ripopolati da stranieri che hanno scelto di abitarlo; Stilo e le sue meraviglie architettoniche; Santa Caterina dello Ionio e il trekking con gli asinelli; un volo col deltaplano per godere delle trasparenze del mar Ionio dall’alto; un incursione al Castello e alla Radio locale di Roccella Ionica dove Roberta farà una dedica alla sua terra; le cascate del Marmarico e i vigneti eroici di Bivongi; infine la musica della tarantella calabrese a Caulonia col maestro Mimmo Cavallaro, artefice della rinascita dei suoni della tradizione.

Inoltre, ricette tipiche come lo stocco di mammola e l’artigianato locale legato a giovani e promettenti liutai. Il tutto con le pillole del professor Umberto Broccoli e con gli approfondimenti nutrizionali e culturali del dottor Ciro Vestita. Poi si andrà nel campeggio, lungo la costa di Badolato Marina: sfide a ping pong, partite a calcio a piedi nudi in riva al mare, la cucina da campo e una festa a suon di strumenti tradizionali, come tamburi e chitarre battenti, per salutare la Calabria ionica, ballando.