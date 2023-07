Navi da crociera: cerimonia di coniazione per MSC World America

MSC Crociere ha celebrato una pietra miliare nella sua espansione strategica negli Usa e nel suo impegno per la sostenibilità con la cerimonia di coniazione di MSC World America

MSC Crociere, la terza compagnia di crociere più grande e in più rapida crescita al mondo, ha celebrato una pietra miliare nella sua espansione strategica negli Stati Uniti e nel suo impegno per la sostenibilità con la cerimonia di coniazione di MSC World America. L’evento si è svolto in concomitanza con la consegna di MSC Euribia e ha segnato una fase chiave della costruzione di MSC World America, la seconda nave dell’innovativa World Class del marchio e la prima nave specificamente progettata per il mercato crocieristico statunitense alimentata a gas naturale liquefatto (LNG).

L’antica cerimonia marittima ha visto l’inserimento di monete commemorative nella chiglia di MSC World America da parte di due madrine, Silvia Turbia di MSC Crociere e Séverine Blandin di Chantiers de l’Atlantique, in segno di benedizione e fortuna. Quando salperà dal nuovo e modernissimo terminal di MSC Crociere a PortMiami nell’aprile del 2025, MSC World America sarà la nave più grande del marchio in Nord America. Rubén A. Rodríguez, Presidente di MSC Crociere USA, ha dichiarato: “Il nostro impegno a portare le nostre navi più grandi, innovative ed ecologicamente avanzate sul mercato nordamericano è più forte che mai, e tutti noi di MSC Crociere non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti a bordo di MSC World America. La lunga lista di nuovi spazi ed esperienze della nave stabilirà un nuovo standard per le crociere nei Caraibi quando arriverà negli Stati Uniti nel 2025. Tutti gli itinerari di MSC World America includono Ocean Cay MSC Marine Reserve, la nostra splendida destinazione insulare che mette in risalto la bellezza naturale delle Bahamas e la nostra attenzione alla conservazione marina. La nave si unirà alla nostra crescente flotta statunitense nel quadro della nostra continua espansione degli homeport, che ha visto la recente aggiunta di Port Canaveral e New York City, con il progetto di Galveston all’orizzonte. Insieme, queste iniziative permetteranno ai nostri ospiti di sperimentare l’esclusivo sapore internazionale di MSC Crociere su più navi e in più luoghi, e siamo orgogliosi che MSC World America sia in prima linea”.