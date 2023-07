Logtainer e Hupac rafforzano la collaborazione

Hupac SA e Logtainer S.R.L., hanno perfezionato lo scambio di piccole, ma significative quote di proprietà delle reciproche azioni/quote sociali

Questa operazione, voluta dalle rispettive proprietà, manifesta l’intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione stretta a gennaio 2021, nata per sviluppare e integrare le proprie reti, per offrire al mercato marittimo intercontinentale soluzioni che vanno nella direzione di incrementare il traffico ferroviario, andando incontro alle esigenze del mercato, con importanti vantaggi sia in ordine di maggior affidabilità, sia ambientali in termini di risparmi di CO2.

Profilo di Logtainer

Logtainer è l’operatore intermodale privato che movimenta più container sulla rete ferroviaria commerciale italiana. Nata nel 1997, la società collega capillarmente i principali porti italiani con le aree produttive del Paese, offrendo ai propri clienti un network di oltre 6.000 treni all’anno. Logtainer è presente negli hub portuali del Tirreno (Genova, La Spezia, Vado Ligure, Livorno) e nei principali nodi del trasporto intermodale del nord Italia, con filiali in Veneto, Lombardia e Emilia Romagna (dove gestisce anche terminal intermodali di proprietà). Logtainer dispone di un proprio parco automezzi abilitati a trasporti specializzati.

Profilo di Hupac

Hupac è l’operatore di rete leader nel trasporto intermodale in Europa. L’offerta comprende 150 treni al giorno con collegamenti tra le principali aree economiche europee e fino in Russia e Cina. Hupac SA è stata fondata nel 1967 a Chiasso/Svizzera. Il Gruppo è composto da 23 aziende con sedi in Svizzera, Italia,

Germania, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Russia e Cina. Hupac impiega 680 persone a tempo pieno, dispone di 9100 moduli di carro e gestisce terminal efficienti in siti chiave europei.