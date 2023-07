Su Rai 3 gli episodi 5 e 6 de “L’amica geniale 2”: ecco la trama

In prima serata su Rai 3 gli episodi numero 5 e numero 6 della seconda stagione della fiction “L’amica geniale”: ecco la trama

Sabato 22 luglio 2023 alle 21:20 Rai 3 ripropone gli episodi 5 e 6 della seconda stagione della fiction “L’amica geniale”. Nel primo episodio in onda stasera, intitolato “Il tradimento”, destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila è sempre più emozionata per quello che sta vivendo. Elena, intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, si ritrova a custodire un segreto grande ed oscuro.

Nel secondo episodio di stasera, intitolato “La rabbia”, dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andare a salutarla e la ritrova ancora invischiata nella sua storia con Nino. La scoperta la disgusta al punto di volere scappare da lei e dal rione.