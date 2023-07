Somec nomina Flavio Chiari alla guida di Mestieri

Somec nomina Flavio Chiari Amministratore Delegato di Mestieri S.r.l., capofila della divisione “Mestieri: progettazione e creazione di interni personalizzati”

Somec S.p.A. comunica di aver nominato Flavio Chiari Amministratore Delegato di Mestieri S.r.l., capofila della divisione “Mestieri: progettazione e creazione di interni personalizzati”. L’incarico persegue l’obiettivo del Gruppo di rafforzare il processo di managerializzazione interna e di accelerare il proprio percorso di crescita, che in Mestieri trova uno dei principali driver strategici.

Flavio Chiari vanta un’esperienza trentennale in società del settore ingegneria e costruzioni e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende attive a livello internazionale. La sua carriera è iniziata in Technip Italy, per poi proseguire in Techint, dove tra il 2013 e il 2015 è stato Direttore delle Operazioni. Approdato in Permasteelisa Group nel 2015, è stato prima General Manager di Permasteelisa Italia, quindi Responsabile per l’Europa Mediterranea e il Medio Oriente e infine COO di Gruppo fino al 2019.

Dopo l’esperienza come Direttore Generale in Sitie Impianti Industriali, ha recentemente ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di EXA Group, general contractor attivo nelle realizzazioni per i settori del retail e dell’hotellerie di lusso. Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha dichiarato: “L’ingresso di Flavio Chiari, al quale diamo il benvenuto, segna una nuova importante tappa nel percorso di crescita di Mestieri, chiamata a rafforzare ogni giorno di più le sinergie interne e infragruppo, elementi chiave per il nostro sviluppo. Siamo certi che la sua lunga esperienza manageriale, unita alla coerenza delle sue qualità con la missione che da oggi sarà chiamato a svolgere, porterà grande valore alla divisione Mestieri e a tutto il gruppo. Le opportunità che i mercati internazionali ci possono offrire sono vastissime e assieme potremo coglierle con sempre maggiore rapidità ed efficacia, facendoci trovare pronti dinanzi all’effervescenza che si riscontra nei settori residenziale high-end, retail e hospitality di lusso, sia in ambito navale che civile”.

Nel primo trimestre 2023, Mestieri ha realizzato ricavi in crescita del 65% rispetto al pari periodo 2022. Al termine dell’esercizio in corso, a soli due anni dal varo del progetto, i ricavi della divisione Mestieri sono visti approssimarsi ai 100 milioni di euro.