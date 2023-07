Moto Morini conquista nuove fette di mercato

Moto Morini cresce: lo rivelano le immatricolazioni del primo semestre di quest’anno, arrivate a 2001 in tutta Italia, contro le 1.357 dell’anno scorso

Moto Morini cresce, lo rivelano le immatricolazioni del primo semestre di quest’anno, arrivate a 2001* in tutta Italia, contro la cifra di circa 1.357 dell’anno scorso – stesso periodo. I dati ANCMA parlano di un percorso in ascesa, che vede la storica casa motociclistica classificarsi in alto nel ranking delle moto più vendute. La X-CAPE 650 svetta infatti all’8°posto con 1519* moto registrate, portando il marchio Morini al 5 posto nella somma dei segmenti naked/enduro/turismo all’interno della fascia delle cilindrate 400-800cc. Moto Morini, che dal 2018 si è rilanciata sul mercato del Bel Paese con una proposta rinnovata, nei modelli e nelle fasce di prezzo, raccoglie ora i frutti di una scelta oculata; una strada che ha portato il brand a rafforzare la sua presenza anche in Europa, soprattutto in Spagna e Portogallo, ed oltreoceano, negli Stati Uniti ed in Sud America.

Gran parte del successo italiano di Moto Morini è stato trainato proprio dall’X-Cape 650, presentata sul mercato nel 2019. La nota crossover ha conquistato il cuore degli appassionati nella Penisola ed in tutto il mondo grazie al suo equipaggiamento di qualità ed un listino inclusivo, chiudendo il 2022 con 2298* immatricolazioni.

Con un impegno costante verso l’eccellenza, l’innovazione e la qualità, Moto Morini ha saputo affrontare le sfide del mercato, rispondendo alle esigenze dei motociclisti con prodotti sempre diversi. Nel 2022 è arrivata la SEIEMMEZZO, con i modelli STR e SCR; una famiglia animata dal desiderio di flessibilità, verso stili ed esigenze diversi. Lanciata ad agosto scorso e disponibile sul mercato da settembre, la SEIEMMEZZO si inserisce coraggiosamente in una fetta di mercato già molto popolata, quella delle naked e scrambler di media cilindrata, con l’intento di andare incontro a chi cerca design italiano, qualità componentistica e comfort al giusto prezzo. La SEIEMMEZZO annovera oggi un numero decisamente incoraggiante di immatricolazioni, ad oggi sono state registrate 589* unità, numero destinato a crescere grazie a tutti coloro che sceglieranno questo modello dallo stile iconico e dal design italiano e ricercato.

Alberto Monni, General Manager di Moto Morini, ha commentato: “Siamo entusiasti dei risultati straordinari che abbiamo raggiunto all’inizio di quest’anno. L’X-CAPE è stata un grande successo, ma anche la nuova arrivata SEIEMMEZZO ha dimostrato che Moto Morini è in grado di creare prodotti che catturano l’immaginazione dei riders. Continueremo a investire nell’innovazione e nella qualità, portando avanti la nostra missione di offrire esperienze di guida eccezionali e per tutti.”

Moto Morini guarda con fiducia al futuro, impegnata a consolidare il suo nome quale riferimento per il mercato motociclistico e per la sua community. La partecipazione del brand a diversi eventi in Italia ed Europa, con tutta la sua gamma di prodotti, inclusa la SEIEMMEZZO, non è casuale: Moto Morini vuole essere messa alla prova, vuole entrare in contatto con le persone, far conoscere i propri prodotti in concreto, attraverso test-ride e testimonianze dirette. Attraverso la sua rete ed il continuo sviluppo di prodotti di qualità, l’azienda mira a soddisfare le esigenze dei motociclisti di tutto il mondo, offrendo loro un’esperienza di guida unica e indimenticabile.

*Fonte: Dati Ancma.