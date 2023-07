The Scurbats tornano con il singolo “A Lie is a Lie”

The Scurbats in radio e in digitale con “A Lie is a Lie”: nel secondo singolo con Sorry Mom! la band conferma ancora una volta il suo sound originale

Secondo singolo con Sorry Mom! per i milanesi The Scurbats. “A Lie is a Lie”, questo il titolo, racconta di chi vende promesse e sogni a chi sogni non ne può avere, a chi ottiene potere e fama sfruttando la voglia di rivalsa dei propri fans, followers ed elettori, che spesso coincidono. Da sempre esistono personaggi che a parole promettono il mondo a discapito di altri ma, come suggerisce il nome della traccia, “una bugia è una bugia, a lie is a lie” e prima o poi tutto viene a galla.

Anche in questa occasione le sonorità della band restano originali a loro stesse, caratterizzate da chitarre estremamente distorte, il basso che picchia duro e una batteria prepotente, contornati dalla voce che si sposta fluidamente da un tono rabbioso ad un cantato sottovoce, in due minuti di intenso saliscendi tutto da ascoltare.

The Scurbats è una band milanese fondata nel 2018 e composta da: Daniele La Canna (chitarra e voce), Stefano Vitanza (basso e cori) e Davide Gagliardi (batteria). Daniele e Stefano suonano insieme dal 2011 e Davide si è unito alla band nel 2021 dopo anni di esperienze in diversi contesti musicali. Hanno unito le forze per trovare un suono personale e riconoscibile, crescendo insieme da un punto di vista musicale e umano. Ogni membro della band ha numerose influenze e ha contribuito naturalmente a creare la spina dorsale della band, con chitarre potenti e bassi distorti, riff semplici e incisivi, batterie creative ed essenziali. The Scurbats hanno rilasciato 6 singoli tra 2020 e 2021 e Coldblooded, singolo uscito a fine 2022, è stata inserita per tre settimane nella playlist editoriale All New Rock di Spotify e per un mese in Rock Italia, sempre curata da Spotify.