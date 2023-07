Previsioni meteo 20 luglio 2023: le temperature iniziano a calare

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 luglio 2023: dopo aver raggiunto il picco dell’ondata di caldo record graduale calo termico al Centro-Nord

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia ma con caldo record a causa della prolungata presenza dell’anticiclone nordafricano. Dopo aver sfiorato nuovi record al Centro e al Sud, con il raggiungimento di valori estremi, fino a +45-46 °C, dalla giornata di oggi avremo un graduale calo termico al Nord e al Centro.

Nella giornata di oggi secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, saranno però ancora numerose le città da bollino rosso: Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Nella seconda parte della settimana è confermato l’arrivo di qualche temporale al Nord e parte del Centro, con una lieve flessione delle temperature. Arriverà però un nuovo e intenso impulso bollente all’inizio della prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ed addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali temporali su Alpi, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sui rilievi e sulle alte pianure di Nord-Ovest. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con sole prevalente ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .