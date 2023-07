NW Trading Limited trova accordo per il terminal All Weather del porto di Hull

NW Trading Limited, specialista in logistica, supply chain e stoccaggio, ha stipulato un accordo a lungo termine per il terminal All Weather del porto di Hull

NW Trading Limited, specialista in logistica, supply chain e stoccaggio, ha stipulato un accordo a lungo termine con Associated British Ports (ABP) per il terminal All Weather del porto di Hull. La struttura di 16.630 m² completamente chiusa per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci è unica nel Regno Unito e fornisce un lavoro ininterrotto in tutte le condizioni atmosferiche e lo stoccaggio delle merci per i prodotti sensibili alle condizioni atmosferiche.

Le merci possono essere gestite efficacemente dalla nave alla terraferma senza ritardi dovuti alle condizioni atmosferiche. Il terminal è suddiviso in tre magazzini, due progettati per lo stoccaggio di carichi secchi alla rinfusa e il terzo per ospitare carichi breakbulk. L’impianto breakbulk beneficia di cinque gru a cavalletto automatizzate da 25 tonnellate, di un collegamento ferroviario-merciario sotto copertura e di strutture per il carico dei mezzi pesanti, ha dichiarato ABP in un comunicato stampa.

NW Trading Limited gestirà l’impianto con un contratto di locazione a lungo termine e si occuperà della movimentazione e dello stoccaggio di merci alla rinfusa e di merci secche in sacchi. Il direttore di NW Trading Limited, Zara Giles, ha dichiarato:

“NWT ha una lunga esperienza nel settore dello Shortsea, collaborando con diverse aziende di primo piano per fornire servizi di stivaggio nell’Humber e nel Mersey. L’aggiunta dell’All Weather Terminal alle nostre strutture di Hull apre ai nostri clienti l’accesso alle acque profonde, consentendo una maggiore flessibilità nella loro catena di approvvigionamento e permettendo il reperimento di prodotti da aree più lontane, fondamentali per rimanere competitivi nei turbolenti mercati delle materie prime di oggi”.