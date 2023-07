Phoenix Can Die: fuori “Missing”, un rework Electro

Gli Everything but the Girl in chiave Electro: disponibile online sulle piattaforme digitali “Missing” dei Phoenix Can Die

Disponibile “Missing”, nuovo singolo dei Phoenix Can Die che questa volta si misurano con un grande classico degli Everything but the Girl.

Pubblicata dall’etichetta bolognese Emic Entertainment, “Missing” è una vera e propria operazione di reworking che ha trasportato uno dei singoli più celebri del duo inglese, formato da Tracey Thorn e Ben Watt, all’interno di nuovi territori sonori caratterizzati da una forte presenza elettronica.

Una veste inedita che, attraverso lo stile e la personalità dei Phoenix Can Die, trasporta una hit degli anni ’90 nella contemporaneità senza stravolgerne l’essenza. In questa versione “Missing” trova dunque nuove vie espressive attraverso una rielaborazione originale che, oltre al lavoro di produzione e registrazione negli studi della Emic Entertainment, ha coinvolto anche l’inglese Mike Marsh (Bjork, Massive Attack, Depeche Mode) al mastering.

“Missing” è per i Phoenix Can Die molto più di una canzone: è un fil rouge che collega emozioni, vissuto e visione musicale del duo formato da Richard Blackstar e Mirco is dead.

“Da molti anni pensavamo ad un rework di questo brano in quanto emotivamente vicino alle note che di solito tocchiamo con la nostra musica. Il titolo poi è una parola di forte impatto che ci ha sempre attratto sia per la sonorità, sia per il significato. Con il passare del tempo ci siamo ritrovati sempre di più anche nel testo della canzone: abbiamo dunque pensato che fosse giunto il momento di dare forma ad un’idea che avevamo nel cassetto da tanto”

“Missing” è il secondo di una serie di singoli che anticiperanno il nuovo album “Unicorns Forever” previsto per l’autunno 2023. Per i Phoenix Can Die si tratta di un atteso ritorno sulle scene dopo il disco d’esordio “Amen” che li ha portati a esibirsi in importanti concerti in Italia (Cocoricò, Cassero) e all’estero con ottimi riscontri di critica e pubblico.