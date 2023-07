Marco Cattaneo nelle librerie con “Never walk alone”

Il calcio è un grande viaggio da fare in compagnia: da Marco Cattaneo una storia on the road che parla di amicizia e naturalmente della passione per il calcio

Jadel è tutto calcio e sport, Skip va pazzo per la storia ed è il primo della classe. Non potrebbero essere più diversi, eppure a unirli c’è un’amicizia inossidabile e una passione travolgente: quella per il Liverpool, la loro squadra del cuore. Così, quando nel 2019 i Reds sembrano davvero a un passo dalla finale di Champions League, non hanno dubbi: per tornare vittoriosi dallo stadio di Madrid devono portare con loro Rupert Gallagher, un misterioso anziano signore che in passato è stato uno straordinario portafortuna per la squadra, o al meno così si dice. In un attimo quella che sembrava una trasferta calcistica come tante altre si trasforma in un’avventura on the road tanto improbabile quanto entusiasmante: a bordo di una macchinetta scassata, guidata ovviamente da Rupert, Jadel e Skip attraverseranno – insieme ad Alex, il padre di Jadel, e a Irina, la splendida badante di Rupert – un pezzo di Europa. E scopriranno che, al di là delle vittorie e delle sconfitte, la magia del calcio si gioca anche fuori dal campo e crea nuovi, impensabili amici.

Marco Cattaneo (1978) è giornalista sportivo, conduttore televisivo e autore di libri per ragazzi. Tra le sue ultime uscite Sfidare il cielo. Le 24 partite che hanno fatto la storia (Rizzoli, 2020) e Manualex. Tutto il bello del calcio (Rizzoli, 2021), scritto a quattro mani con Alessandro Del Piero.

pp. 204

€ 16,50

Dai 13 anni