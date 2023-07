“Itaca” è la nuova canzone di Inartenodo

Fuori “Itaca” di Inartenodo, al secolo Edoardo Bombardelli. Con il 2023 l’artista torna con un nuovo progetto, stavolta più autobiografico e slegato da un concept comune

Esce il nuovo singolo di INARTENODO, al secolo Edoardo Bombardelli. Con il 2023 l’artista torna con un nuovo progetto, stavolta più autobiografico e slegato da un concept comune fra i singoli. “Itaca”, primo capitolo di questa nuova cinquina, ci porta lontano dall’apparente zona di comfort sperimentata da Edoardo nel pop leggero (genere legato alle ballads precedenti) per scoprire ora un sound più elettronico e frizzante. In linea con la musica, i testi sono quindi meno sognanti e più critici rispetto alla realtà che circonda l’artista, il quale appunto si interroga su “muri” e “stimoli” che questa realtà gli offre nella vita sentimentale di tutti i giorni, restando dunque con un piede nel presente e l’altro ancora nelle sabbie mobili di un nostalgico passato.

“ITACA la dedico al “me bambino”. Al fiume di ricordi che mi scorre in testa ogni volta che la ascolto. La nostalgia che mi fa ancora da mamma e mi riporta coi piedi per terra ma che in questo pezzo ho deciso di vestire con un abito da sera. Di quelli fatti apposta per lasciarti a bocca aperta. Di quelli da ballo delle debuttanti ma con il tacco 20 e il trucco sbagliato. E scoprire poi che di sbagliato c’è solo certa gente che si prende troppo sul serio ma appena sente ITACA torna bambina con me. Come Ulisse che dopo vagare per terre e mari, torna finalmente al capolinea. Perché cose come l’amore, le droghe e il lavoro possono dare problemi e forse vale la pena risolverli o aggirarli se proprio non puoi farci i conti. Ma con la nostalgia non c’è peggior cosa che voltarsi dall’altra parte. Dimenticare sarebbe come mentire a se stessi. Cedere ai ricordi non significa arrendersi al passato. Lasciarsi cullare dalle foto e dai ricordi a volte ci fa volare e sognare un presente molto più sensato di quello che ogni giorno cerchiamo di inventarci. ITACA mi fa questo effetto. E ora vado libero e a testa alta con un bagaglio che mi rende più vivo e presente di prima. Più vivo e sul pezzo che mai!”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/421Sp7u