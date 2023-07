Su Rai 1 il finale di “Un cuore due destini”: ecco la trama

In prima serata su Rai 1 ultimo appuntamento con la miniserie thriller franco-belga “Un cuore due destini”: ecco la trama della puntata finale

La miniserie thriller franco-belga sta per rivelare tutti i suoi segreti con la terza puntata in onda martedì 18 luglio alle 21.25 su Rai 1. Nei sei episodi di “Un cuore due destini”, diretti da Frank Van Passel, sono stati affrontati temi importanti come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l’identità e l’importanza dei legami familiari.

Come si vive con il cuore di un’altra persona? Florence, che vive grazie a un trapianto di cuore, sente una forte connessione con la sua donatrice, una giovane belga di nome Ana, deceduta in un misterioso incidente d’auto. Nell’ultimo appuntamento Florence arriva ad Anversa, in cerca della propria figlia, Zoé che, sola in una città a lei sconosciuta e non sapendo a chi rivolgersi, chiede aiuto a Julia Van Loon. Ma la donna è la madre biologica di Ana, la donatrice del cuore di Florence. Nel cast: Claire Keim, Kevin Janssens, Pierre-François Martin-Laval, Lynn Van Royen, Jessyrielle Massengo, Boris Van Severen.