Previsioni meteo 18 luglio 2023: clima rovente sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 luglio 2023: ondata di caldo record sulle regioni del Centro-Sud con picchi superiori ai +40°C

Condizioni meteo all’insegna del caldo estremo sull’Italia. Ha preso il via infatti una settimana rovente, probabilmente la più calda dell’estate con picchi che supereranno ampiamente i 40 gradi. Entro domani, l’eccezionale fiammata africana toccherà il suo picco massimo: probabili nuovi record, con il raggiungimento di valori estremi, fino a 40 °C sulla bassa valle padana (Emilia Romagna in primis), fino a 45-46 °C sulle regioni centro-meridionali. Qui la lunga ed estenuante ondata di calore potrebbe proseguire più o meno su questi livelli per tutta la settimana. Al Nord, invece, si conferma ad oggi uno stop tra il 20 e il 21 luglio.

Nella giornata di oggi secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, saranno queste le città da bollino rosso: Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 18 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali temporali sulle Alpi, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi salvo residue piogge sui rilievi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui settori interni peninsulari ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo e in aumento sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .