Il film “Lucas è scomparso” su Rai Movie: ecco la trama

Un bambino perduto e una coppia in crisi nel film di Bruno Garcia “Lucas è scomparso” in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

Il tema della sparizione infantile si unisce a quello di malattia e disagio in “Lucas è scomparso”, il film diretto da Bruno Garcia in onda in prima visione martedì 18 luglio alle 21.15 su Rai Movie. Nel cast, Laetitia Milot e Assaad Bouab. Lucas ha 11 anni ed è affetto da un disturbo autistico: una mattina scompare da casa.

L’angoscia dei genitori, Marion e Alexis, è amplificata dalla paura che il ragazzino non sia attrezzato per affrontare il mondo esterno e confrontarsi con estranei. E dal fatto che da poco si erano separati. Il tema della scomparsa di un bambino si innesta, quindi, sul complesso dramma famigliare in una storia dove il tutto è ben approfondito da script e interpreti e non manca la tensione.