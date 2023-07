Epoimai debutta con il singolo ”epoimai”

Esordio assoluto per la classe 2005 Beatrice, in arte epoimai. Quello omonimo è il primo singolo, dove descrive e si descrive, si presenta al mondo

La continua diatriba tra ‘’amore e fastidio’’ non finisce di disturbare l’artista Epoimai, perché, se da una parte vorrebbe vivere l’amore in maniera disinvolta, dall’altra parte c’è una quotidianità (situazioni e persone) che non lascia pace e che, quindi, le fa vedere ogni cosa come un problema dal quale scappare e per cui è ‘’stanca’’.

In più, per non farsi mancare nulla, quella persona fin troppo apprensiva ‘’continua a

starmi appresso e non vuole capire che non siamo fatti per stare insieme’’ – dice

epoimai; ‘’giò ho abbastanza cose di cui preoccuparmi, sono stanca, non ho né bisogno né voglia di star dietro pure a questa’’.