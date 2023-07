Nella notte su Rai 2 torna “Chiamata di emergenza”: le anticipazioni

Nella notte su Rai 2 in onda “Chiamata di emergenza”, condotto da Filippo Gaudenzi: ecco le anticipazioni della puntata

Addestramento e spirito di squadra sono elementi fondamentali per affrontare l’emergenza, come mostrano i Vigili del fuoco con l’impresa che ogni anno incanta il mondo: vestire il Colosseo con una immensa bandiera italiana. Lunedì 17 luglio alle 23.40 su Rai 2 “Chiamata di emergenza”, condotto da Filippo Gaudenzi, mostrerà quanta tecnica e preparazione sono necessarie per riuscire a srotolare perfettamente un drappo di duemila metri quadrati di oltre 400 kg di peso, da 50 metri di altezza. I telespettatori avranno la possibilità di entrare nel cuore di questa impresa che nessuno ha mai visto dall’interno, “salendo” con loro in cima al Colosseo.

Le telecamere del programma saranno poi a Torino, insieme agli uomini della Guardia di finanza che sono alle prese con la fuga di un giovane violento che crea scompiglio per le vie centrali della città. E in Lombardia, per una chiamata di emergenza sull’autostrada, a fianco degli uomini della polizia stradale che deve intervenire nel più breve tempo possibile.

Quindi a Palermo, a bordo di una gazzella dei Carabinieri durante un inseguimento al cardiopalma dietro un giovane ladro di automobili. E, sempre a Palermo, nei quartieri della droga, con le irruzioni negli appartamenti occupati dai narcotrafficanti dove oltre ai carichi di stupefacenti sono nascoste armi e proiettili.

Con la Polizia si torna infine a Torino, dove arriva una chiamata di emergenza con la voce concitata di una ragazza. È stata aggredita e ferita da un uomo che si è dato alla fuga.