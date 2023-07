Lorenzo Reali nuovo Vendor Alliances Director di Exclusive Networks Italia

Exclusive Networks Italia annuncia la nomina di Lorenzo Reali come Vendor Alliances Director. Guiderà i team di Vendor Manager

Exclusive Networks Italia annuncia la nomina di Lorenzo Reali come Vendor Alliances Director. Reali guiderà i team di Vendor Manager riportando direttamente al CEO Augusto D’Antinone.

Nel suo ruolo di Vendor Alliances Director, sarà il punto di riferimento per i vendor presenti nell’offerta di Exclusive Networks. Avrà la responsabilità di guidare l’esecuzione delle strategie di canale di ogni fornitore rafforzando le relazioni esistenti con gli attuali vendor e sviluppando quelle dei nuovi brand entrati a portafoglio recentemente. Si occuperà di coordinare le attività dei Vendor Manager che gestiscono le attività dei brand distribuiti, supportandoli nello sviluppo di programmi di business e marketing per la generazione di opportunità per i rivenditori e i system integrator, e collaborerà a stretto contatto e in sinergia con i team tecnico e commerciale.

Reali porta con sé una comprovata esperienza nel mondo IT e della distribuzione. Prima di entrare in Exclusive Networks è stato per oltre 15 anni in D-Link, ricoprendo ruoli di Business Solution Manager e Senior Channel Manager, e prima ancora in Tech Data (oggi TD Synnex).

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà di primo piano nel mondo della distribuzione a livello mondiale” ha dichiarato Lorenzo Reali. “Lavorerò a stretto contatto con i team di vendita per far crescere il business dei nostri vendor e dei nostri clienti. Il mio obiettivo è favorire lo sviluppo di nuove opportunità con il cross-selling e l’upselling, puntando su servizi di alto valore e un maggiore coordinamento globale.”

“Lorenzo ha le competenze e l’esperienza per rafforzare e armonizzare il nostro mix di alleanze con i vendor, offrendo enormi opportunità di crescita a tutti i nostri partner in Italia” ha dichiarato Augusto d’Antinone, CEO di Exclusive Networks. “La sua capacità di formare, costruire e coltivare relazioni per fare rete in modo efficace all’interno della nostra base di vendor e partner ci aiuterà a far crescere ancora di più il nostro business sviluppando nuove opportunità per i Vendor nei confronti di reseller e system integrator.”

Exclusive Networks (Euronext Paris: EXN) è uno specialista globale della sicurezza informatica che fornisce a partner e clienti finali una combinazione unica di servizi e prodotti attraverso comprovate strategie di canale, sfruttando il know-how tecnico dei nostri team. Con uffici in oltre 45 paesi e la capacità di servire clienti in oltre 170 paesi, Exclusive Networks combina la prospettiva di una realtà indipendente locale con le dimensioni e la capacità di fornitura di una singola organizzazione globale.

Il nostro portafoglio di fornitori best-in-class annovera tutti i principali player del settore. I nostri servizi spaziano dalla sicurezza gestita all’accreditamento tecnico specialistico e alla formazione, capitalizzando tecnologie in rapida evoluzione e modelli di business in continua evoluzione.

In Exclusive Networks crediamo che tutti abbiano il diritto di vivere in un mondo digitale più sicuro basato sulle tecnologie più innovative.

Per ulteriori informazioni, visitare www.exclusive-networks.com