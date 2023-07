“Goodby Song” è il nuovo singolo di Erin K

Si intitola “Goodby Song” il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di Erin K: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

“Goodby Song” è il nuovo singolo che segue l’uscita di “Keep Her”, il primo estratto che ha segnato il grande ritorno della musicista americana residente a Londra, Erin K.

Con oltre 3 milioni di stream su Spotify, Erin Kleh ha deciso di proseguire la collaborazione con il co-produttore Kristofer Harris (Belle & Sebastian, Ghostpoet), cominciata con l’album I Need Sound del 2019, per registrare il suo nuovo lavoro Sink to Swim, in uscita in Italia il 25 agosto.

“Se dovessi trovare un tema costante nella maggior parte di queste nuove canzoni, direi che molte di esse riguardano il sogno o la speranza di un posto migliore“, dice Erin. “Si tratta di cambiamenti e di rischi, come si evince dal titolo del mio nuovo album“.

Le canzoni di Sink to Swim sono tanto schiette e personali quanto coinvolgenti e la natura candida dei testi di Erin, spesso senza paura, spinge a gratificanti ascolti ripetuti.

Erin ha effettuato numerose tournée con la sua band e, dopo essere tornata in Italia per un lungo tour italiano di 20 date a marzo, suonerà presto sia nel Regno Unito che in Europa. Il primo singolo dal nuovo album, Keep Her, ha ricevuto il supporto di BBC Radio London e di BBC Radio 6 Music per cui ha registrato delle session, ottenendo anche l’airplay di BBC Radio 1. Le sincronizzazioni commerciali per Google e LG sono l’ennesima prova che il songwriting di Erin sta gradualmente raggiungendo il pubblico più ampio che merita.

Il nuovo album di Erin K, Sink to Swim, sarà pubblicato su LP in vinile, CD e uscirà in Italia in formato digitale il 25 agosto 2023.