SER duetta con Essere nel brano “Adesso è qui”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il singolo “ADESSO E’ QUI “, interpretato da Ser in ft. con Essere

Il brano “Adesso è qui “, interpretato da Ser in collaborazione con Essere, rappresenta una storia di vita, una storia di ricerca della felicità, di sacrifici e di fatica ma anche di speranza e di consapevolezza. È un testo che parla al cuore e alla mente, che invita a non mollare mai e a lottare per i propri sogni e obiettivi, godendosi ogni passo del percorso senza mai dimenticare che la felicità è sempre presente, basta solo saperla cogliere.

Il singolo è stato composto dagli stessi Ser (al secolo Fabio Tafuro) insieme al figlio Essere (Michael Tafuro) entrambi dediti alla ricerca della serenità interiore attraverso la musica.

Questa canzone è il punto di partenza di un lungo e tortuoso percorso esistenziale, alla ricerca del proprio motivo di vita, la quale va assaporata non proprio al raggiungimento della stessa ma vivendo gli step senza mai mollare: da qui il ritornello ne è la chiave.

Il brano, attraverso parole significative e melodie coinvolgenti, racconta il viaggio tra vissuto, percorso e prospettiva.

“Adesso è qui” , come gia’ detto, rappresenta il punto di partenza del cammino di Ser ed Essere ma senza escludere la fatica fatta per arrivare fin qui. Anzi, il brano tende a marcare proprio tutte quelle che sono state le difficoltà e gli ostacoli superati per poter arrivare alla consapevolezza di oggi.

Gli autori hanno scritto le parti di questo brano come se stessero levando il coperchio al loro contenitore di emozioni e da qui, per citare il ritornello, parte il viaggio prima di tutto di un padre e di un figlio con lo stesso amore verso la musica e successivamente di Ser e di Essere. Il brano è nato in Accademia, quando è stato chiesto di scrivere un testo sulla ricerca della felicità. In quel momento è nato il ritornello ma tornando a casa, Ser ha sviluppato la canzone, sentendo che mancava qualcosa o qualcuno in grado di evolverlo. Così ha chiesto a suo figlio Essere di scrivere le strofe. Il duo ringrazia anche un amico/collega nonché producer, J Adam, il quale ha sviluppato il sound con grande maestria.

“ Adesso è qui ”, è disponibile su tutte le piattaforme del mondo con Label Edit Music Italy, tramite Believe International.

Il progetto è curato da Angelo Petruccetti della Little Tony Family e dalle Edizioni Caramella Blues.