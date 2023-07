L’Ultima Fila: online su YouTube il video live di “Ritmi ≠”

Disponibile online su YouTube il video di “Ritmi ≠”, l’ultimo singolo de L’ULTIMA FILA, realizzato in occasione del release party del disco d’esordio della band

Disponibile su YouTube il video di “Ritmi ≠”, l’ultimo singolo de L’ULTIMA FILA, realizzato in occasione del release party del disco d’esordio della band, UN MARE ALLA VOLTA, al Teatro Eduardo De Filippo di Roma per Officine Pasolini. Alla regia, Pierluigi Braca.

“Ritmi ≠” parla di relazioni e discendenza. Desideriamo incontrarci e riconoscerci, ma alla fine rimaniamo nelle nostre posizioni, su pianeti diversi. “È l’età più veloce di sempre (per ora) e noi siamo sempre stati sul confine della moda: mai troppo interessati, mai troppo indignati. Cambiano i punti di riferimento, la società muta e, per restare in equilibrio, proviamo ogni giorno a decodificarla. A volte ci capiamo, a volte non ci capiamo.”

Il video di “Ritmi ≠” è una finestra sul mondo creativo del gruppo: raccoglie i momenti più intimi, dalla prima scintilla in studio al live. “Stili che si intrecciano, obiettivi e telecamere che si alternano perché, come in quello che succede tutti i giorni, non abbiamo mai una prospettiva sola.”

Link al video: https://youtu.be/efMnZHUPM5w