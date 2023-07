A ottobre a Rho Fiera arriva EXPO Ferroviaria 2023

EXPO Ferroviaria 2023, l’esposizione internazionale biennale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, si terrà dal 3 al 5 ottobre 2023 nel padiglione 9 di Rho Fiera Milano

Con il 95% di spazio espositivo occupato, l'interesse dei principali player del settore e le importanti connessioni con altri settori infrastrutturali, questa 11ª edizione si conferma il più importante evento italiano dell'industria.

L’entusiasmo del mercato ferroviario, già fortemente visibile dagli inizi della ripresa post-pandemia, si conferma. Si contano ad oggi oltre 180 espositori accreditati per questa edizione, tra cui il 20% di espositori stranieri.

“Sulla via del futuro” è il claim che rappresenta questa edizione: sarà questa un’opportunità per i professionisti partecipanti da Italia, Europa e resto del mondo per confrontarsi su tendenze, tecnologie ed incontri di business. A testimonianza della continua attrattività della fiera, il 30% degli espositori, tra cui Wegh Group SpA, ESIM Group SRL ed il Ministero dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca saranno presenti per la prima volta per presentare i loro prodotti o discutere di soluzioni per il mercato ferroviario.

Gli highlights dell’esposizione

Come riferimento dell’industria ferroviaria italiana, EXPO Ferroviaria rappresenta non solo un luogo di scambio per tutti i professionisti, ma anche una vetrina sulle tecnologie e le innovazioni che saranno parte del sistema ferroviario di domani. L’area espositiva comprenderà diversi spazi che mostreranno tecnologie specifiche e nuove opportunità commerciali per l’industria. L’Aerospace Technology Hub, area dedicata alle società che presenteranno tecnologie aerospaziali applicate al settore ferroviario, è la grande novità di questa edizione: organizzato in partnership con il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospaziale (CTNA), vedrà la presenza tra gli altri del Distretto Tecnologico Aerospaziale Campania, Ala SpA, e Intelligentia Srl per mettere in mostra l’integrazione tra i due settori a livello scientifico, progettuale e tecnologico.